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четверг, 8 июня 2023 года   

Почти 30 миллиардов франков – это много или мало?|Près de 30 milliards de francs, est-ce peu ou beaucoup ?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 8. 06. 2023.

Photo © DR

По мнению объединения швейцарских университетов и высших школ Swissuniversities, бюджета, который Федеральный совет собирается выделить на образование, исследования и инновации, явно недостаточно.

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Selon Swissuniversities, l'organisation faîtière des recteurs des universités et des hautes écoles suisses, la hausse de 2% de l'enveloppe prévue par le Conseil fédéral pour la formation, la recherche et l'innovation pour 2025-2028 ne suffit pas.

Наша Газета уже не раз писала о трудностях, с которыми столкнулись швейцарские академические круги из-за продолжающегося противостояния между правительством Швейцарской Конфедерации и ЕС. Правительство обещало по возможности компенсировать ущерб, хотя понятно, что дело не только в финансировании, но и в возможности столь необходимого участия в международных программах и обменах. Впрочем, без адекватного финансирования еще хуже.

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