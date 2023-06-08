Почти 30 миллиардов франков – это много или мало? |Près de 30 milliards de francs, est-ce peu ou beaucoup ?

Наша Газета уже не раз писала о трудностях, с которыми столкнулись швейцарские академические круги из-за продолжающегося противостояния между правительством Швейцарской Конфедерации и ЕС. Правительство обещало по возможности компенсировать ущерб, хотя понятно, что дело не только в финансировании, но и в возможности столь необходимого участия в международных программах и обменах. Впрочем, без адекватного финансирования еще хуже.