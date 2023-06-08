Автор: Надежда Сикорская, Берн, 8. 06. 2023.
По мнению объединения швейцарских университетов и высших школ Swissuniversities, бюджета, который Федеральный совет собирается выделить на образование, исследования и инновации, явно недостаточно.|
Selon Swissuniversities, l'organisation faîtière des recteurs des universités et des hautes écoles suisses, la hausse de 2% de l'enveloppe prévue par le Conseil fédéral pour la formation, la recherche et l'innovation pour 2025-2028 ne suffit pas.
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