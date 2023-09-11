Автор: Заррина Салимова, Берн, 11.09.2023.
Профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.|
Lesya Shchutska, professeure à l’EPFL, a remporté le Prix Latsis tandis que le prix Marcel Benoist a été décerné au biologiste Ted Turlings.
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