Нехватка врачей в Швейцарии – давно известная проблема, еще более усугубляющаяся в связи со старением и ростом населения. Однако, как выяснили наши коллеги из RTS, речь идет не только об участковых терапевтах, то есть так называемых «семейных» врачах, но и о некоторых профильных специалистах, в которых нуждается значительная часть жителей.

Согласно расследованию RTS, франкоязычная Швейцария испытывает острую нехватку гинекологов, педиатров, психиатров и детских психиатров. В частности, больше всего от дефицита врачей страдают женщины, составляющие более половины населения страны. Так, в Романдии на тысячу женщин старше четырнадцати лет приходится менее одного гинеколога. Особенно остро этот дефицит ощущается в кантонах Юра, Вале и Фрибург, где на десять тысяч женщин - менее пяти гинекологов.

В Вале и вовсе образовалась «медицинская пустыня»: более чем в половине районов кантона нет гинекологов. Чтобы попасть на прием к врачу, жительницам Бург-Сен-Пьера, например, приходится ехать на машине 40 минут или тратить более часа на поездку на общественном транспорте. Сменить гинеколога также непросто, так как многие врачи настолько перегружены, что больше не принимают новых пациенток. При этом в среднем время ожидания несрочной консультации составляет один месяц, но в некоторых врачебных кабинетах приема можно ждать до девяти месяцев. Чтобы попасть к врачу быстрее, некоторые пациентки вынуждены лгать и жаловаться на симптомы инфекции.

Одним из последствий нехватки врачей стали практикующие без разрешения специалисты. По информации RTS, только один из пяти гинекологов, работающих в одной частной клинике, имеющей отделения в Монтрё и Мартиньи, имел соответствующую специализацию и прошел необходимую подготовку. Швейцарская федерация пациентов отмечает, что подобная ситуация встречается нередко. Если у пациентов есть сомнения относительно квалификации лечащего врача, то информацию можно уточнить в реестре MedReg.

Что касается кантона Фрибург, то здесь сложилась нехватка педиатров: только в 18 из 127 коммун есть один или несколько детских врачей, а детские психиатры работают лишь в восьми коммунах. Из-за невозможности попасть на прием некоторым родителям приходится идти в неотложное отделение кантональной больницы, что приводит к ее перегрузке: время ожидания в педиатрическом отделении резко возросло, а число консультаций за последние 18 лет увеличилось с 4 809 до 22 594 обращений.

В целом, в половине регионов Романдии работает менее десяти педиатров на десять тысяч детей. По оценкам Швейцарской организации педиатров, речь идет о минимальном соотношении врачей, необходимом для удовлетворения потребностей населения – и это при условии, что специалисты работают на полную ставку. Дело в том, что проблема усугубляется также увеличением числа врачей, занятых на неполный рабочий день. Новое поколение выбирает другой баланс между работой и личной жизнью, поэтому десять молодых врачей не обязательно заменят работу десяти уходящих на пенсию специалистов.

Стоит также понимать, что привлечение иностранных врачей для восполнения нехватки кадров в Швейцарии ведет к созданию дефицита специалистов в других странах. Решить проблему можно было бы, увеличив число студентов в медвузах. Напомним, что подготовка медкадров в Швейцарии ограничена в соответствии с принципом numerus clausus, действующим для будущих врачей, стоматологов и ветеринаров. Для изменения принципа нужна политическая воля, но даже если это произойдет в ближайшее время, то стране придется подождать еще от шести до десяти лет, пока на рынке труда появятся новые врачи.