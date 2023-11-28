Автор: Надежда Сикорская, Женева, 28.11.2023.
Делимся опытом, пережитым главным редактором Нашей Газеты «на полях» конфликта на Ближнем Востоке.|
Nous partageons avec vous le récent expérience de la rédactrice en chef de Nasha Gazeta en marge du conflit du Proche-Orient.
Каждый новый кризис, а они в последние годы следуют буквально один за другим, выносит на поверхность то, что в любой стране обычно пытаются «замести под ковер». И Швейцария – не исключение. После начала пандемии коронавируса выяснилось, что страна, славящаяся на весь мир своей медициной, не располагала даже нужным количеством санитарных масок, а среди ее жителей бурным цветом расцвел вирус теорий заговора. Война в Украине выявила хрупкость принципа нейтралитета, в течение десятилетий не подвергавшегося сомнению, и показала, с какой скоростью «чужие» конфликты попадают на швейцарскую территорию, приводя к брожениям в обществе. Аналогичный случай наблюдается с реакциями на ближневосточный кризис: скелеты антисемитизма повыпадали из, казалось бы, запертых на ключ шкафов, а «правые» и «левые» перемешались в политике настолько, что, кажется, вообще поменялись местами. Все перечисленное выше относится как к швейцарскому обществу в целом, так и к нашей аудитории.
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Alexey Strunilin ноября 28, 2023