Кто контролирует частное высшее образование в Швейцарии? |Qui contrôle l'enseignement supérieur privé en Suisse?

Каждый новый кризис, а они в последние годы следуют буквально один за другим, выносит на поверхность то, что в любой стране обычно пытаются «замести под ковер». И Швейцария – не исключение. После начала пандемии коронавируса выяснилось, что страна, славящаяся на весь мир своей медициной, не располагала даже нужным количеством санитарных масок, а среди ее жителей бурным цветом расцвел вирус теорий заговора. Война в Украине выявила хрупкость принципа нейтралитета, в течение десятилетий не подвергавшегося сомнению, и показала, с какой скоростью «чужие» конфликты попадают на швейцарскую территорию, приводя к брожениям в обществе. Аналогичный случай наблюдается с реакциями на ближневосточный кризис: скелеты антисемитизма повыпадали из, казалось бы, запертых на ключ шкафов, а «правые» и «левые» перемешались в политике настолько, что, кажется, вообще поменялись местами. Все перечисленное выше относится как к швейцарскому обществу в целом, так и к нашей аудитории.