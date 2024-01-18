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четверг, 18 января 2024 года   

Женевский университет просит об увеличении бюджета |L’Université de Genève demande une augmentation de son budget

Автор: , Женева, .

Фото: Matthias Thomann, UNIGE

… А Народная партия Швейцарии в ответ на это предлагает повысить плату за обучение для иностранных студентов вуза.

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... et l’UDC, en réponse, propose d’augmenter une taxe universitaire pour les étudiants étrangers.

В начале января законопроект об увеличении субсидий Женевскому университету (UNIGE) был передан на рассмотрение Большого совета. Речь идет о бюджете на ближайшие четыре года: ежегодная финансовая поддержка кантона в 2027 году должна достичь 405 млн франков, что на 25,5 млн франков больше, чем сегодня (+6,71%).

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