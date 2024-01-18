Женевский университет просит об увеличении бюджета |L’Université de Genève demande une augmentation de son budget

В начале января законопроект об увеличении субсидий Женевскому университету (UNIGE) был передан на рассмотрение Большого совета. Речь идет о бюджете на ближайшие четыре года: ежегодная финансовая поддержка кантона в 2027 году должна достичь 405 млн франков, что на 25,5 млн франков больше, чем сегодня (+6,71%).