Не секрет, что в момент общественного напряжения – а к таким моментам точно относятся предстоящие федеральные выборы – в ход идет все, даже то, что в обычное время считается неприличным. Увы, в политической борьбе часто все средства становятся пригодными, и на поверхность всплывает то, что должно оставаться глубоко на дне. К таким «средствам» относится и бытовой антисемитизм, упорно не изживаемый пережиток прошлого. В последнее время он «вылезал» во время пандемии коронавируса, в которой «особо просвещенные умы» обвиняли евреев, а годом раньше вообще без всяких видимых причин. Разумеется, в Швейцарии подобные действия уголовно наказуемы – когда удается поймать виновных.

На прошлой неделе расположенная в Женеве организация CICAD, координирующая борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации, подала заявление о привлечении к уголовной ответственности анонимных авторов и распространителей серии плакатов и граффити, мишенями которых стали как отдельные кандидаты, участвующие в федеральных выборах – не арийского, как вы догадываетесь, происхождения, так и целые партии: «PLR Kosher», такой образец жанра красовался на улице Каруж в центре города.

Сигналы о подобных безобразиях поступали в CICAD в течение всего лета и особенно участились в сентябре, при этом уже 1 сентября организация привлекла внимание к происходящему как городских властей, так и кантональной полиции.

Параллельно читатели «Tribune de Genèvе», главной городской газеты, сообщили в редакцию о замеченных ими на улицах плакатиках за подписью Национального фронта Швейцарии – с теми же слоганами, что и на анонимных художествах. Тут нам придется совершить небольшой экскурс в историю.

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«Голда»

Важным моментом политической жизни того времени стал Бернский процесс (также известный под названием «Zionistenprozess»), который проходил между 1933 и 1935 годами. Две организации, Швейцарская федерация еврейских общин (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund) и бернская еврейская община (Israelitische Kultusgemeinde Bern) подали в суд на Швейцарский национальный фронт за распространение антиеврейской пропаганды. Судебный процесс был сосредоточен на использовании Фронтом фальсифицированного антисемитского текста «Протоколы сионских мудрецов», как «нарушавшего швейцарский закон». В итоге было принято решение в пользу истцов, и Фронту было предписано выплатить символический штраф и судебные издержки. В 1943 году Национальный фронт был формально запрещен Федеральным советом.

Но запретить не значит уничтожить навсегда. И вот, как сообщают наши коллеги из Tribune de Genève, в 2019 году новая ревизионистская группка возродилась под старым пышным названием – Национальный фронт Швейцарии. В 2021-м он выступил с инициативой «Нет мемориалу холокоста на площади Наций в Женеве». Его лидер уже не раз оказывался за решеткой за дискриминацию по расовому признаку, но хвастался в блоге фашистского толка, что и из тюрьмы продолжает свою «деятельность». Милая предвыборная обстановка…

А утром в субботу 7 октября мы узнали о начавшейся «специальной террористической операции», развернутой ХАМАСОМ на территории Израиля ночью, в праздничный для иудеев день. Стоит напомнить, что ХАМАС – это палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа с июля 2006 года. Во всем цивилизанном мире ХАМАС признан террористической организацией. В тот же день правительство Швейцарии осудило эту атаку и призвало к «немедленному прекращению военных действий во избежание дальнейшей эскалации». К сожалению, этот призыв не был услышан. МИД Швейцарии сообщил, что около 28 тысяч выходцев из Швейцарии официально зарегистрированы в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Около 140 человек, имеющих отношение к Швейцарии, зарегистрированы в приложении Travel Admin, что позволяет определить их местонахождение. До прояснения ситуации МИД обратился к гражданам с просьбой воздержаться от туристических и всех прочих поездок в Израиль, за исключением самых безотлагательных. С субботы вечера и до нового распоряжения национальная авиакомпания SWISS отменила все свои рейсы в Израиль. Горячая телефонная линия связи в Берне работает круглосуточно +41 800 24 7 365 / 0 800 24 7 365, как и адрес электронной почты à helpline@eda.admin.ch.

Известно также, что глава швейцарской армии Томас Сюссли, с пятницы находившийся в Израиле с рабочим визитом, преждевременной прервал его в субботу и вместе со всей делегацией благополучно вернулся домой.