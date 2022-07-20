Диплом диплому рознь |Tous les diplômes ne sont pas les mêmes

Университеты Конфедерации регулярно попадают в верхние строчки рейтингов лучших вузов мира, благодаря чему слава о высоком качестве швейцарского образования разлетелась по многим странам. Поступить в швейцарский университет не так и сложно: достаточно подать в приемную комиссию необходимые документы, полный список которых можно найти на сайте интересующего вас вуза.