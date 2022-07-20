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Диплом диплому рознь|Tous les diplômes ne sont pas les mêmes

Автор: Заррина Салимова, Женева, 20. 07. 2022.

Фото: Brett Jordan, Unsplash

Плата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.

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Dans les universités privées genevoises, le prix d’un diplôme de Bachelor en trois ans peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs. Pour ceux qui sont prêts à dépenser une telle somme, il est utile de se renseigner sur les particularités du système d’enseignement privé en Suisse.

Университеты Конфедерации регулярно попадают в верхние строчки рейтингов лучших вузов мира, благодаря чему слава о высоком качестве швейцарского образования разлетелась по многим странам. Поступить в швейцарский университет не так и сложно: достаточно подать в приемную комиссию необходимые документы, полный список которых можно найти на сайте интересующего вас вуза.

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Диплом диплому рознь

 Плата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.

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