Сегодня в Женеве должна была состояться очередная встреча между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, к которой мы планировали приурочить данную публикацию. Но госсекретарь США решил отменить ее за бессмысленностью. Отменил запланированную на пятницу встречу с российским коллегой и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, осудив «цинизм» Владимира Путина. Действительно, о чем уж тут говорить? В своей почти часовой, 55-минутной, речи в понедельник - которую одна часть аудитории оценила как историческую, а другая восприняла как урок искаженной истории – президент России расставил все точки над «i». (Не сочтите за каламбур – к украинской «мове» это древнее французское выражение не имеет никакого отношения!)

В выбранном нами заголовке заложены, как вы догадались, сразу несколько аллюзий – каждый может интерпретировать его в меру своей политической ориентации. Кто-то подумает о финале шахматной партии, не оставляющем противнику возможности дальнейших ходов. Кто-то решит, что, объявив о своем решении о признании ДНР и ЛНР, российский президент откровенно послал матом (дипломатическим, конечно) и президентов Байдена и Макрона, и канцлера Шольца, и всех остальных своих «западных партнеров». Найдутся и такие, кто усмотрят связь между действиями Владимира Путина и олимпийским движением, аргументируя, что конфликт с Грузией разразился во время Игр 2008 года, аннексия/присоединение Крыма последовали за Играми в Сочи, а нынешний демарш случился сразу после Пекинских игр. Возможно, расположенному в Лозанне Международному Олимпийскому комитету стоит об этом задуматься.

Мы же тем временем, придерживаясь редакционной политики, не менявшейся на протяжении всех 15 лет существования Нашей Газеты, расскажем вам о том, как конкретно отреагировала Швейцария на неожиданный ход (конем?) президента Путина после того, как все ее основные партнеры, а также ОБСЕ, ООН и Совет Европы, в который входят Россия и Украина, выступили единым антироссийским фронтом. Очевидно, что риторика российских представителей, представляющих принятое главой страны решение как решающий шаг для предотвращения войны, швейцарцев не убедила. Но.

Уже в понедельник, в 23.10, швейцарский МИД в официальном заявлении, опубликованном в Twitter, осудил «возмутительное нарушение [Россией] международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и Минских соглашений» и призвал российское правительство отозвать свое решение.

Во вторник (кстати, интересная дата для адептов нумерологии – 22.2.22) федеральная советница Виола Амхерд, исполняющая обязанности и министра обороны, сообщила в интервью газете 24 Heures, что швейцарская армия не находится в состоянии боевой тревоги, но «готова». Поскольку Швейцария не входит в НАТО, ей не приходится «рассчитывать на других для обеспечения собственной безопасности», отметила г-жа Амхерд, подчеркнув, что «ситуация снова ухудшилась и существует реальная опасность новой эскалации военных действий, и даже вооруженного конфликта в Европе». По мнению федеральной советницы, дипломатическое окно закрывается все плотнее, но нужно «сделать все возможное для его нахождения во избежание вооруженного конфликта».

Чуть позже государственный секретарь Швейцарской Конфедерации Ливия Леу заявила на встрече с прессой о своей крайней озабоченности последними событиями на Украине и осудила нарушение ее территориальной целостности, призвав стороны вернуться за стол переговоров. Что касается возможных санкций, то, уточнила г-жа Леу, Федеральный Совет обсудит их, когда они будут сформулированы – с учетом различных факторов, включая принцип нейтральности.

(Тем временем Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением на ввод российских войск на восток Украины и получил единогласное благословение под предлогом «защиты жителей этих молодых государств». Российский президент заявил, что Минские соглашения больше не действуют и предложил украинским властям самим отказаться от вступления в НАТО. При этом утром в среду он заверил, что открыт к «дипломатическим решениям», подчеркнув, что интересы и безопасность его страны не являются темами для переговоров.)

Рано утром в среду, начиная с 5 часов, начали появляться свежие выпуски швейцарских газет, единые в своем осуждении политики Владимира Путина. А заодно и родной Швейцарии, проявившей излишнюю медлительность. Перед лицом серьезнейшего нарушения международного права, Швейцария с «ее богатым опытом нейтральности» вновь отвела взгляд, написала Aargauer Zeitung. «В то время как все, от Вашингтона до Брюсселя и Берлина, объявляют жесткие санкции против российского режима, Берн предпочитает переждать…»

В целом в Швейцарии акцент в обсуждении ситуации сместился вчера с политики на экономику. В утреннем выпуске программы La Matinale телеканала RTS обсуждался вопрос о возможных последствиях кризиса для энергетического снабжения станы. По мнению приглашенных в студию экспертов, швейцарская экономика не должна сильно пострадать, поскольку торговые отношения Швейцарии с Россией и Украиной ограничены. Однако не может не волновать вопрос о поставках газа и растущих ценах на бензин. 47% потребляемого Швейцарией газа поступает из России через Германию. Согласно Швейцарской ассоциации газовой промышленности, речь о нехватке газа не идет, но значительный рост цен на него вероятен, что поставит в затруднительное положение ряд предприятий.

Активно обсуждался вопрос о введении антироссийских санкций, тем более что к этому моменту все основные международные игроки не только уже по нему высказались, но и частично ввели принятые меры в действие – с 15 ч. Однако в Швейцарии консенсус в первой половине дня достигнут не был. По словам национального советника от Социалистической партии Фабиана Молины, Берн должен присоединиться к мерам, принимаемым международным сообществом, параллельно продолжая переговоры. С ним был не согласен представитель Народно-либеральной партии Лоран Верли, считая это вопросом принципа. «Мы не члены ЕС, мы нейтральное государство. Эта нейтральность не означает, что Швейцария бездействует или прячется. Наоборот, она может действовать во благо мира и поддержки диалога между воюющими сторонами», сказал он в прямом эфире.

К полудню сообщили, что вопрос будет обсуждаться Федеральным советом – в 15 ч. Разумеется, мы с нетерпением ждали этого обсуждения. Но еще до его начала стало известно, что Великобритания заявила о готовности оказать военную помощь Украине; что Украина начала мобилизацию резервистов и призвала своих находящихся в России граждан возвращаться домой; что Россия начала эвакуацию из Украины своих дипломатических представительств. И главное, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал ответить ударом на удар: «Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны.» Почему только для американской, не совсем понятно, но это не суть.

И это еще не война?! Нет, еще нет.

Владея всей этой информацией, Федеральный Совет приступил к обсуждению. И родила гора мышь. Швейцария не должна использоваться как площадка для обхода санкций, принятых ЕС против России, согласились мудрецы. Но никакого самостоятельного решения не приняли. Вернее, решили его не принимать, не изучив суть предложенных санкций.

В опубликованном в конце рабочего дня коммюнике общественности было сообщено, что швейцарские власти находятся в постоянном контакте с другими странами, обмениваясь информацией о текущей ситуации. Национальное законодательство позволяет Швейцарии присоединяться к санкциям ООН и других своих важнейших партнеров, таких как ЕС, но не обязывает ее к подобным действиям. При этом международные ограничения, касающиеся передвижения близких к власти лиц, вступают в силу автоматически.

Около ста человек митинговали вчера перед посольством России в Берне. Поскольку речь шла о спонтанной манифестации в ответ на актуальные события, разрешение бернских властей на ее проведение не требовалось.

А рабочий день автора этих строк завершился вчера в студии RTS, в прямом эфире программы Le Forum.

Нам очень жаль, что уважаемые швейцарские коллеги пошли по примитивному пути, решив стравить «русскую» и «украинца» и вкладывая в вопросы подсказки ответов. На наш взгляд, фокус не удался, и очень хочется надеяться, что так будет и в реальной жизни. Нет сомнения в том, что здравомыслящие люди как в России, так и на Украине не хотят войны, а хотят спокойной, стабильной жизни. Не будем же поддаваться на мелкие и крупные провокации, не допустим войны!

P. S. Ночью президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, призвав украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой. А если уже сегодня - война?