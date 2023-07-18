Дата выбрана не случайно. 10 ноября 2009 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 64/13 постановила провозгласить 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы и с тех пор ежегодно в этот день призывает людей во всем мире отметить его, сделав что-нибудь полезное для других или для своей общины, ведь «у каждого из нас есть возможность – и обязанность – изменить мир к лучшему». В декабре 2015 года Генеральная Ассамблея постановила расширить рамки Международного дня Нельсона Манделы и использовать его также для содействия обеспечению гуманных условий тюремного заключения, повышения осведомленности о том, что заключенные являются неотъемлемой частью общества, и для признания значимости работы персонала пенитенциарных учреждений как социальной службы особой важности. Обе упомянутые резолюции были поддержаны Российской Федерацией.

Оригинальный способ принять участие в этом благородном начинании предложила Женевская Школа дипломатии и международных отношений, частное высшее учебное заведение, отмечающее в этом году свое двадцатилетие. Среди почетных докторов Школы, портреты которых украшают один из ее коридоров, узнаешь знакомые лица президентов Михаила Горбачева и Касыма-Жомарта Токаева, князя Монако Альбера II, чрезвычайного и полномочного посла и профессора Юрия Назаркина Генерального директора Всемирной организации здоровья Тедроса Аданома Гебреисуса и, что более неожиданно, известного швейцарского политического карикатуриста Патрика Шапатта. Последним по времени обладателем почетной степени стал, во время выпускной церемонии 23 июня 2023 года, известный индийский дипломат, политический деятель и автор Шаши Тарур.

Основал Школу и вот уже двадцать лет возглавляет ее доктор Колум Мерфи – ирландский дипломат, более 30 лет прослуживший в системе ООН на разных постах, включая должность заместителя главы Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ) в Боснии. В этом качестве он добился прекращения огня («зимнее перемирие») в Боснии в 1994 году и последующего подписания Соглашения о прекращении военных действий: свой опыт он задокументировал в книге «Аza Beast. A Bosnian War Journal », посвященной жителям Сараево.

Именно от этого незаурядного человека, бывшего десять лет назад одним из кандидатов на пост Верховного комиссара ООН по правам человека, главный редактор Нашей Газеты одной из первых узнала о важном событии в жизни Школы. И попросила объяснить мотивацию.

- То, что происходит сегодня с господином Навальным – возмутительно! – прямолинейно ответил Колум Мерфи. – Навальный – очень смелый человек, страдающий из-за того, что мелочный тиран его боится. Совершенно очевидно, что имя Навального отныне вписано в один ряд с такими именами, как Махатма Ганди, Александр Солженицын или Нельсон Мандела.

Мы обратили внимание г-на Мерфи на то, что не все – как в России, так и на Западе – согласятся с его сравнением Навального с Ганди и припомнят, что еще недавно российский оппозиционер был готов к союзу с националистами, но карьерный дипломат отмел это замечание решительным жестом руки.

- И Ганди, и Мандела, при всем их величии, не сразу стали такими, какими мы их помним сегодня. Прежде чем стать президентом, Нельсон Мандела хотел установить в ЮАР коммунистический режим. Но у него хватило дальновидности и присутствия духа, чтобы понять, как именно модифицировать роль президента обновленной Южной Африки, которую он так прекрасно выполнял. Кроме того, Вы, конечно, помните, знаменитое высказывание Черчилля: «Если Гитлер вторгнется в ад, я произнесу панегирик в честь дьявола», – ответил он. – Алексей Навальный следует той же традиции, и его опыт, я уверен, приводит его к верным выводам. Испытания, которым подвергает его президент Путин, медленно приближают его к смерти – давайте скажем это прямо. Но нужно понимать, что, если он умрет в тюрьме, груз ответственности придется нести и всем прекрасным русским людям.

Стоит напомнить, что совсем недавно жители и гости Женевы смогли получить наглядное представление о том, что такое российское ШИЗО благодаря инсталляции, установленной на Площади Наций, что поможет им лучше понять причины, которые движут Колумом Мерфи.

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За время своего существования Женевская Школа дипломатии выступала с различными новаторскими инициативами, среди которых стоит отметить Центр голубой (водной) дипломатии, Центр цифровой дипломатии и Центр изучения дипломатии Ближнего Востока. «Мне показалось логичным отметить День Нельсона Манделы учреждением в нашей Школе Центра прав человека имени Нельсона Манделы и Алексея Навального в качестве скромного зерна, которое, я надеюсь, даст мощные ростки, - заявляет Колум Мерфи.

Первыми пользователями, так сказать, нового Центра станут студенты магистратуры, уже изучавшие вопросы защиты прав человека в течение нескольких академических лет. Колум Мерфи намерен начинать скромно, предпочитая стабильное постепенное развитие громким обещаниям: Центр будет регулярно публиковать на своем сайте актуальную правозащитную информацию, издавать тематические брошюры, изучать принципы, которыми движим Алексей Навальный, изучать биографию и деятельность Нельсона Манделы. Главное – начать.

Стоит отметить, что с самого начала существования Школы среди ее студентов и преподавателей были россияне: совсем недавно, отметив свое 90-летие, ушел на заслуженный отдых профессор Юрий Константинович Назаркин, чья подпись стоит под договором СНВ-1 – он был главой советской делегации на переговорах с США по ядерным и космическим вооружениям. «В течение многих лет каждую среду после обеда он проводил у нас занятия по вопросам контроля над вооружениями, во время которых одна часть студентов находилась в Женеве, а вторая – в Москве», – с теплом вспоминает Колин Мерфи.

Хочется надеяться, что такое еще будет возможным! «Мы планируем выделять студенческие стипендии. Так что если, например, способный молодой россиянин, отвечающий нашим критериям, захочет изучать вопросы прав человека, важнейшие для будущего России, то он имеет шанс получить Стипендию имени Алексея Навального в размере порядка 35 тысяч франков, что позволит ему провести в Женеве академический год», - поделился г-н Мерфи.

Наша редакция приветствует создание Центра, желает ему попутного ветра с Женевского озера и заканчивает сообщение о его создании словами Нельсона Манделы: «Воевать и разрушать — очень легко. Настоящие герои — те, кто устанавливают мир и начинают строить».