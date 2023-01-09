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вторник, 10 января 2023 года   

Как восстановить Украину?|Comment reconstruire l’Ukraine ?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 01. 2023.

Бородянка, 8 апреля 2022 года. Фото предоставлено Натальей Яровой

Этой сложной теме будет посвящен учебный курс, разработанный специалистами Бернского университета прикладных наук и ориентированный в первую очередь на украинских беженок, имеющих инженерно-строительные специальности.

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Ce thème complexe fera l’objet d’un cours de formation élaboré par des spécialistes de la Haute école spécialisée bernoise et destiné principalement aux réfugiées ukrainiennes ayant une formation en secteur de la construction.

Восстановление разрушенной украинской инфраструктуры стало одним из главных политических вопросов в Швейцарии в прошлом году. Напомним, что основной темой проходившей в прошлом июле в Лугано конференции стали не реформы в Украине, как это было запланировано до начала войны, а вопросы восстановления страны. Обсуждение будущей реконструкции некоторым критикам показалось преждевременным, поскольку стороны еще не заключили мир, а масштабным разрушениям не видно конца. Организаторы конференции однако сочли, что начать думать о реконструкции и роли национальных и международных институтов в этом процессе важно начать уже сейчас, даже если пока невозможно предсказать, когда война закончится. Конференция завершилась принятием Луганской декларации, в которой были закреплены основные принципы процесса восстановления Украины.

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