Как восстановить Украину? |Comment reconstruire l’Ukraine ?

Восстановление разрушенной украинской инфраструктуры стало одним из главных политических вопросов в Швейцарии в прошлом году. Напомним, что основной темой проходившей в прошлом июле в Лугано конференции стали не реформы в Украине, как это было запланировано до начала войны, а вопросы восстановления страны. Обсуждение будущей реконструкции некоторым критикам показалось преждевременным, поскольку стороны еще не заключили мир, а масштабным разрушениям не видно конца. Организаторы конференции однако сочли, что начать думать о реконструкции и роли национальных и международных институтов в этом процессе важно начать уже сейчас, даже если пока невозможно предсказать, когда война закончится. Конференция завершилась принятием Луганской декларации, в которой были закреплены основные принципы процесса восстановления Украины.