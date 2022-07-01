Автор: Заррина Салимова, Лугано, 1. 07. 2022.
4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.|
Les 4 et 5 juillet, Lugano accueillera une conférence sur la reconstruction de l’Ukraine.
Проведение открывающейся в понедельник в Тичино конференции было запланировано задолго до начала войны. Встреча в Лугано входит в ежегодный цикл конференций по реформам в Украине (Ukraine Reform Conference или URC), которые проводятся с 2017 года. Первый конгресс прошел в Лондоне, последующие – в Копенгагене, Торонто и Вильнюсе (в 2020 году он не состоялся из-за пандемии). В ходе конференций, которые, как правило, организуются совместно министрами иностранных дел Украины и принимающей страны, обсуждается масштабная программа реформ, к которым Киев приступил после Евромайдана в 2013 году. Важнейшими реформами на сегодняшний день считаются изменения в банковском секторе, децентрализация и цифровая трансформация.
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