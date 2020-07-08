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среда, 8 июля 2020 года   

EPFL поможет журналистам-расследователям|EPFL va aider les journalistes d’investigation

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 8. 07. 2020. Просмотров: 188

Профессор и руководительница лаборатории SPRING Кармела Тронкозо © 2020 Alain Herzog, EPFL

Лаборатория Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL) разработала децентрализованную поисковую систему и защищенный мессенджер, которые позволяют сохранять анонимность и обеспечивают обмен информацией между журналистами-расследователями без риска утечки.

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Afin de garantir un échange d’informations sans risque de fuites entre les journalistes d’investigation, un Laboratoire de l’EPFL a mis au point un moteur de recherche décentralisé et une messagerie sécurisée permettant de préserver leur anonymat.

Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) – это базирующаяся в США некоммерческая организация, которая одновременно является небольшой новостной редакцией с собственной командой репортеров, а также глобальной сетью журналистов и СМИ, вместе расследующих самые громкие дела в мире. Консорциум полностью финансируется за счет пожертвований и ставит своей целью раскрывать правду и привлекать к ответственности сильных мира сего, соблюдая при написании материалов высокие стандарты справедливости и точности.

За годы своего существования организация, объединяющая 267 репортеров из 100 стран и территорий, провела десятки расследований, наиболее известным из которых стал «Панамский архив», обнародовавший наличие скрытой собственности и нескольких сотен тысяч подставных компаний, принадлежащих представителям мировой политической, деловой и спортивной элиты. За работу над «Панамскими документами», которые, к слову, прошли и через Швейцарию, журналисты были удостоены престижной Пулитцеровской премии.

При расследовании дел, в которых фигурируют незадекларированные активы действующих и бывших глав государств, известных политиков, артистов и спортсменов, журналисты должны соблюдать предельную осторожность, так как утечка подобной информации поставила бы под угрозу не только публикацию в СМИ, но и безопасность репортеров и их источников. И это не просто пустые слова – за последние пять лет в европейских странах были убиты несколько журналистов, писавших о коррупции: работавшая над «Панамским архивом» мальтийская журналистка Дафне Анна Каруана Галиция, занимавшаяся политическими и экономическими расследованиями болгарская обозревательница Виктория Маринова, раскрывший налоговые мошенничества словацкий репортер Ян Куцяк…

На помощь журналистам-расследователям пришла лаборатория SPRING при EPFL, которая разработала по поручению консорциума ICIJ полностью анонимную и децентрализованную систему поиска и обмена информацией Datashare Network. Воспользоваться поисковой системой смогут журналисты, получившие виртуальные жетоны, которые подтверждают их принадлежность консорциуму. Пользователи вводят в систему только некоторую информацию, которая позволит другим увидеть связь с их расследованием, при этом все файлы будут храниться децентрализовано – на серверах или компьютерах членов консорциума. Поиск осуществляется при помощи ключевых слов, которые отправляются в зашифрованном виде. Если поисковый запрос обнаружит совпадения, то журналист может анонимно связаться со своим коллегой, у которого есть потенциально интересные документы. Система обмена сообщениями также защищена и анонимна.

Разработчики Spring использовали известные механизмы анонимной аутентификации и коммуникации и создали новые элементы защиты. В частности, безопасность несинхронизированной поисковой системы обеспечивается новым протоколом MS-PSI (multi-set private set intersection), который позволяет осуществлять эффективный поиск по многочисленным базам данных, не повышая при этом риск утечек. Что касается мессенджера, то он основан на очень большом количестве виртуальных почтовых ящиков, которые можно использовать только один раз по принципу «голубиной дыры», согласно которому случайным образом выбирается один из вариантов. На данный момент мессенджер не позволяет осуществлять обмен документами, и для этого журналисты используют другие существующие системы защищенных сообщений. Datashare Network позволяет эффективно работать тысячам пользователей с миллионами документов, обеспечивая при этом шифрование всей связи.

Добавим, что лаборатория SPRING под руководством профессора Кармелы Тронкозо специализируется на создании инструментов и методик, помогающих инженерам строить системы, основанные на уважении общественных ценностей, таких как безопасность, неприкосновенность частной жизни и отсутствие дискриминации. Специалисты лаборатории также участвовали в разработке приложения для отслеживания контактов заболевших новым коронавирусом SwissCovid и, в частности, следили за тем, чтобы программа не собирала конфиденциальные данные и не хранила их централизованно. На настоящий момент приложение скачали около миллиона пользователей.

 

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