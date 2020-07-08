Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 8. 07. 2020. Просмотров: 188
Лаборатория Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL) разработала децентрализованную поисковую систему и защищенный мессенджер, которые позволяют сохранять анонимность и обеспечивают обмен информацией между журналистами-расследователями без риска утечки.|
Afin de garantir un échange d’informations sans risque de fuites entre les journalistes d’investigation, un Laboratoire de l’EPFL a mis au point un moteur de recherche décentralisé et une messagerie sécurisée permettant de préserver leur anonymat.
Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) – это базирующаяся в США некоммерческая организация, которая одновременно является небольшой новостной редакцией с собственной командой репортеров, а также глобальной сетью журналистов и СМИ, вместе расследующих самые громкие дела в мире. Консорциум полностью финансируется за счет пожертвований и ставит своей целью раскрывать правду и привлекать к ответственности сильных мира сего, соблюдая при написании материалов высокие стандарты справедливости и точности.
За годы своего существования организация, объединяющая 267 репортеров из 100 стран и территорий, провела десятки расследований, наиболее известным из которых стал «Панамский архив», обнародовавший наличие скрытой собственности и нескольких сотен тысяч подставных компаний, принадлежащих представителям мировой политической, деловой и спортивной элиты. За работу над «Панамскими документами», которые, к слову, прошли и через Швейцарию, журналисты были удостоены престижной Пулитцеровской премии.
При расследовании дел, в которых фигурируют незадекларированные активы действующих и бывших глав государств, известных политиков, артистов и спортсменов, журналисты должны соблюдать предельную осторожность, так как утечка подобной информации поставила бы под угрозу не только публикацию в СМИ, но и безопасность репортеров и их источников. И это не просто пустые слова – за последние пять лет в европейских странах были убиты несколько журналистов, писавших о коррупции: работавшая над «Панамским архивом» мальтийская журналистка Дафне Анна Каруана Галиция, занимавшаяся политическими и экономическими расследованиями болгарская обозревательница Виктория Маринова, раскрывший налоговые мошенничества словацкий репортер Ян Куцяк…
На помощь журналистам-расследователям пришла лаборатория SPRING при EPFL, которая разработала по поручению консорциума ICIJ полностью анонимную и децентрализованную систему поиска и обмена информацией Datashare Network. Воспользоваться поисковой системой смогут журналисты, получившие виртуальные жетоны, которые подтверждают их принадлежность консорциуму. Пользователи вводят в систему только некоторую информацию, которая позволит другим увидеть связь с их расследованием, при этом все файлы будут храниться децентрализовано – на серверах или компьютерах членов консорциума. Поиск осуществляется при помощи ключевых слов, которые отправляются в зашифрованном виде. Если поисковый запрос обнаружит совпадения, то журналист может анонимно связаться со своим коллегой, у которого есть потенциально интересные документы. Система обмена сообщениями также защищена и анонимна.
Добавим, что лаборатория SPRING под руководством профессора Кармелы Тронкозо специализируется на создании инструментов и методик, помогающих инженерам строить системы, основанные на уважении общественных ценностей, таких как безопасность, неприкосновенность частной жизни и отсутствие дискриминации. Специалисты лаборатории также участвовали в разработке приложения для отслеживания контактов заболевших новым коронавирусом SwissCovid и, в частности, следили за тем, чтобы программа не собирала конфиденциальные данные и не хранила их централизованно. На настоящий момент приложение скачали около миллиона пользователей.
Covid-19: добро пожаловать в карантин!С 6 июля каждый, кто въезжает в Швейцарию из страны с высоким риском заражения, должен соблюдать десятидневный карантин. Это относится, среди прочего, к пассажирам, прибывающим из Азербайджана, Армении, Беларуси и России.
Covid-19: обязательные маски и карантин для въезжающихФедеральный совет решил усилить защитные меры и ввести с 6 июля 2020 года правило обязательного ношения масок в общественном транспорте. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Пять миллионов франков за пиццуШвейцарский лидер среди ресторанов итальянской кухни, сеть Molino только что инвестировала такую сумму в свою самую крупную «точку» - на площади Моляр, в центре Женевы.
Добавить комментарий