Тичинская коммуна Гамбароньо, расположенная на противоположном от Локарно и Асконы берегу озера Маджоре, на днях попала в заголовки всех швейцарских газет по одной любопытной причине: здесь можно приобрести дом всего за один франк. Чем же объясняется такой аттракцион неслыханной щедрости в стране, где недвижимость дорожает с каждым годом, а средняя цена виллы сейчас составляет 7 200 франков за квадратный метр?

Речь идет о традиционных для южной стороны Альп постройках «рустико», для которых характерно использование гранитных камней в качестве строительного материала. Промежутки между камнями заделываются раствором, по крайней мере, с внутренней стороны, иногда натуральный камень оштукатуривают. Ранее «рустико» использовались для сельскохозяйственных целей, например, как стойла, но сегодня их нередко перестраивают в дома для отдыха, роскошно обставляя внутри и оставляя нетронутой историческую кладку, таким образом, сочетая традиции и современность.

Подобные каменные домики, возведенные на горных склонах и крутых берегах озера, можно приобрести в Гамбароньо за символическую плату – предложение вызвало ажиотаж. «Мы не ожидали такого интереса. Возможно, многие люди не понимали, что будет означать для них покупка такого однофранкового “рустико”», - отметил в комментарии SRF удивленный президент общины Джанлуиджи Делла Санта. В чем же «подвох»?

Прежде всего, выставленные на продажу «рустико» зачастую находятся не в самом лучшем состоянии – постройки изрядно обветшали. Реконструкция домов в соответствии с их стилем может стоить десятки тысяч франков. Кроме того, на это уйдет много времени, потому что необходимо выполнить все требования властей, которые определят, как именно можно переоборудовать дома.

Возможно, что финансировать реконструкцию будут не частные лица, а фонд, так как цель этой акции состоит в том, чтобы возродить эту деревушку. В целом, власти не желают превращать коммуну в обычный курорт для людей, которые не хотят стать частью местной жизни. «Я не имею ничего против того, чтобы туристы из немецкой части Швейцарии покупали “рустико”. Но мне не нравится, когда приезжают люди, не имеющие ни малейшего желания интегрироваться, не знающие ни слова по-итальянски», - довольно опрометчиво заявил Делла Санта, уточнив, что тот, кто покупает дом за один франк, должен иметь желание узнать историю этого места. «Это не для тех, кто просто хочет иметь дом для отдыха на солнце», - добавил он.

Такой упрек вызвал логичное негодование со стороны говорящих на немецком языке граждан Конфедерации, раскритиковавших позицию Делла Санта в комментариях к публикациям о тичинской акции. «Я знаю нескольких немецкоговорящих швейцарцев, у которых там есть дома, но они несчастливы. Несмотря на то, что они знают итальянский и интегрированы, насколько это возможно, тичинцы их не признают и сторонятся», - написала одна интернет-пользовательница. «Я нахожу забавным заявление о том, что человек должен интегрироваться в сообщество Гамбароньо. Как это должно работать в этом поселении? Эти квадратные груды камней без крыши, предположительно, козьи стойла, настолько далеки от цивилизации, что можно задаться вопросом, какая культура до каменного века их построила? К этим постройкам, вероятно, ведет только пешеходная тропа: какие материально-технические усилия необходимы для ремонта домов и, кроме того, для обеспечения санитарных условий? Так что один франк как коммунальное предложение дружбы - это кажется мне слишком дорогим и слишком рискованным», - поделился своими размышлениями другой читатель.

Возможное отсутствие коммуникаций, снобизм тичинцев и связанные с реконструкцией сложности все-таки не испугали многих людей – желание стать владельцем недвижимости у швейцарцев особенно обострилось во время пандемии, и сотни заинтересованных лиц уже обратились в муниципалитет Гамбароньо. Сколько именно домиков будет продано за один франк, станет известно в этом году.