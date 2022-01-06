Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 6 января 2022 года   

В Тичино продают дома за один франк|Au Tessin, on vend des maisons à un franc

Автор: Заррина Салимова, Гамбароньо, 6. 01. 2022.

Так выглядят типичные отреставрированные тичинские «рустико». Фото: Bikerhiker75 (с) Wikimedia Commons

В муниципалитете Гамбароньо можно приобрести обветшалый каменный дом за символическую сумму, однако желающим купить такую недвижимость придется выполнить ряд требований властей.

|

Dans la commune de Gambarogno, il est possible d’acheter une maison vétuste pour un prix symbolique, mais les personnes souhaitant acquérir un tel bien immobilier devront remplir un certain nombre d’exigences imposées par les autorités.

Тичинская коммуна Гамбароньо, расположенная на противоположном от Локарно и Асконы берегу озера Маджоре, на днях попала в заголовки всех швейцарских газет по одной любопытной причине: здесь можно приобрести дом всего за один франк. Чем же объясняется такой аттракцион неслыханной щедрости в стране, где недвижимость дорожает с каждым годом, а средняя цена виллы сейчас составляет 7 200 франков за квадратный метр?

Речь идет о традиционных для южной стороны Альп постройках «рустико», для которых характерно использование гранитных камней в качестве строительного материала. Промежутки между камнями заделываются раствором, по крайней мере, с внутренней стороны, иногда натуральный камень оштукатуривают. Ранее «рустико» использовались для сельскохозяйственных целей, например, как стойла, но сегодня их нередко перестраивают в дома для отдыха, роскошно обставляя внутри и оставляя нетронутой историческую кладку, таким образом, сочетая традиции и современность.

Подобные каменные домики, возведенные на горных склонах и крутых берегах озера, можно приобрести в Гамбароньо за символическую плату – предложение вызвало ажиотаж. «Мы не ожидали такого интереса. Возможно, многие люди не понимали, что будет означать для них покупка такого однофранкового “рустико”», - отметил в комментарии SRF удивленный президент общины Джанлуиджи Делла Санта. В чем же «подвох»?

Прежде всего, выставленные на продажу «рустико» зачастую находятся не в самом лучшем состоянии – постройки изрядно обветшали. Реконструкция домов в соответствии с их стилем может стоить десятки тысяч франков. Кроме того, на это уйдет много времени, потому что необходимо выполнить все требования властей, которые определят, как именно можно переоборудовать дома.

Возможно, что финансировать реконструкцию будут не частные лица, а фонд, так как цель этой акции состоит в том, чтобы возродить эту деревушку. В целом, власти не желают превращать коммуну в обычный курорт для людей, которые не хотят стать частью местной жизни. «Я не имею ничего против того, чтобы туристы из немецкой части Швейцарии покупали “рустико”. Но мне не нравится, когда приезжают люди, не имеющие ни малейшего желания интегрироваться, не знающие ни слова по-итальянски», - довольно опрометчиво заявил Делла Санта, уточнив, что тот, кто покупает дом за один франк, должен иметь желание узнать историю этого места. «Это не для тех, кто просто хочет иметь дом для отдыха на солнце», - добавил он.

Такой упрек вызвал логичное негодование со стороны говорящих на немецком языке граждан Конфедерации, раскритиковавших позицию Делла Санта в комментариях к публикациям о тичинской акции. «Я знаю нескольких немецкоговорящих швейцарцев, у которых там есть дома, но они несчастливы. Несмотря на то, что они знают итальянский и интегрированы, насколько это возможно, тичинцы их не признают и сторонятся», - написала одна интернет-пользовательница. «Я нахожу забавным заявление о том, что человек должен интегрироваться в сообщество Гамбароньо. Как это должно работать в этом поселении? Эти квадратные груды камней без крыши, предположительно, козьи стойла, настолько далеки от цивилизации, что можно задаться вопросом, какая культура до каменного века их построила? К этим постройкам, вероятно, ведет только пешеходная тропа: какие материально-технические усилия необходимы для ремонта домов и, кроме того, для обеспечения санитарных условий? Так что один франк как коммунальное предложение дружбы - это кажется мне слишком дорогим и слишком рискованным», - поделился своими размышлениями другой читатель.

Возможное отсутствие коммуникаций, снобизм тичинцев и связанные с реконструкцией сложности все-таки не испугали многих людей – желание стать владельцем недвижимости у швейцарцев особенно обострилось во время пандемии, и сотни заинтересованных лиц уже обратились в муниципалитет Гамбароньо. Сколько именно домиков будет продано за один франк, станет известно в этом году.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 80.94

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: в новый год с новыми рекордами

 В конце прошлой недели в Швейцарии впервые с начала пандемии были зарегистрированы более 19 000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Распространение варианта Omicron и возможное введение новых ограничений стали темами внеочередного заседания Федерального совета.

Всего просмотров: 1,664

Covid-19: две трети заражений вызваны Омикроном

 Рост заражений, ситуация в больницах, меры по ограничению циркуляции вируса в школах – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,277

Тигр – наш ласковый и нежный зверь. На целый год

 Редакция Нашей Газеты адресует своим читателям традиционные предновогодние поздравления и самые добрые пожелания. Дальше – подробнее.

Всего просмотров: 1,095
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 2,148

Чем страшны триплоидные устрицы?

 Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.

Всего просмотров: 7,193

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 1,791
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top