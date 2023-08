Судя по всему, UBS решил избавляться от «хвостов». Не успели мы сообщить об отказе банка от правительственных гарантий, предоставленных ему в момент покупки Credit Suisse, как стало известно о решении его руководства поставить еще одну точку. UBS заключил соглашение с министерством юстиции США по многолетнему разбирательству в связи с так называемыми «низкокачественными кредитами» (subprimes). Эти сложные финансовые продукты, которые органы американского правосудия называют «токсичными», вышли на первый план в 2008 году, когда неспособность американских домохозяйств выплачивать свои кредитные обязательства по мере роста процентных ставок привела к финансовому кризису.

В своем коммюнике министерство юстиции США уточнило, что выплата UBS штрафа в размере 1,45 млрд долларов позволяет завершить расследование, начатое министерством после кризиса 2008 года и в ходе которого ему удалось получить с порядка двадцати банков, рейтинговых агентств и кредитных организаций в общей сложности 36 миллиардов долларов.

Банк со своей стороны уточнил в собственном коммюнике, что соглашение касается действий, имевших место в 2006-2007 годах, что указанная сумма полностью зарезервирована в бюджете и ее выплата никак не повлияет на сегодняшние показатели финансового учреждения.

Напомним, что процедура против ряда кредитных учреждений, включая UBS и Credit Suisse, была начата американским правосудием в ноябре 2018 года по результатам расследования независимой комиссии, тщательно изучившей их поведение и роль в создании и продаже «mortgage backed securities» (RMBS), то есть ипотечных ценных бумаг, нуждавшихся в закладных в качестве обеспечения. Большие банки продавали эти ценные бумаги как крупным инвесторам, так и финансовым учреждениям среднего звена и совсем мелким. Неспособность семей с низким уровнем дохода выплачивать ипотечные кредиты с переменной ставкой и привела к кризису – многие из вас наверняка помнят транслировавшиеся по телевидению свидетельства тысяч оставшихся без крова граждан.

Американские власти обвинили UBS в том, что банк «преднамеренно делал покупателям лживые и вводящие их в заблуждение» заявления касательно этих финансовых продуктов и «совершил мошенничество по отношению к инвесторам в связи с продажей сорока RMBS в 2006 и 2007 годах». UBS не был единственным обвиняемым. Швейцарский банк оказался в «достойной» компании: Ally Financial, Aurora Loan Services, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, General Electric, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Moody’s, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Scotland, Standard & Poor’s, Société Générale et Wells Fargo. Сплошь солидные, уважаемые имена, и все, выходит, мошенники? Кому же верить?! До заключения соглашения по выплате штрафа, «дело» UBS оставалось последним в серии разбирательств, Credit Suisse перевернул эту неприятную страницу еще в 2017 году, согласившись выплатить 2,48 млрд франков.

Это что касается США. Однако остается открытым досье во Франции, где в рамках того же дела UBS выписали штраф на 1,8 млрд евро. Банк подал апелляцию.

Стоит добавить, что, купив Credit Suisse, UBS унаследовал и его долги, среди которых, в частности, незаконченная история с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили, о которой Наша Газета уже рассказывала. Несколько недель назад UBS уплатил вместо своего бывшего конкурента 400 млн франков различным участникам дела Archegos Capital Management. И это, увы, не конец.