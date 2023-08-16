Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 16.08.2023.
Крупнейший банк Швейцарии решил поставить точку в многолетнем разбирательстве, заплатив 1,45 млрд долларов.|
La plus grande banque suisse a décidé de mettre fin dans la poursuite qui dure depuis des années.
Судя по всему, UBS решил избавляться от «хвостов». Не успели мы сообщить об отказе банка от правительственных гарантий, предоставленных ему в момент покупки Credit Suisse, как стало известно о решении его руководства поставить еще одну точку. UBS заключил соглашение с министерством юстиции США по многолетнему разбирательству в связи с так называемыми «низкокачественными кредитами» (subprimes). Эти сложные финансовые продукты, которые органы американского правосудия называют «токсичными», вышли на первый план в 2008 году, когда неспособность американских домохозяйств выплачивать свои кредитные обязательства по мере роста процентных ставок привела к финансовому кризису.
В своем коммюнике министерство юстиции США уточнило, что выплата UBS штрафа в размере 1,45 млрд долларов позволяет завершить расследование, начатое министерством после кризиса 2008 года и в ходе которого ему удалось получить с порядка двадцати банков, рейтинговых агентств и кредитных организаций в общей сложности 36 миллиардов долларов.
Банк со своей стороны уточнил в собственном коммюнике, что соглашение касается действий, имевших место в 2006-2007 годах, что указанная сумма полностью зарезервирована в бюджете и ее выплата никак не повлияет на сегодняшние показатели финансового учреждения.
Напомним, что процедура против ряда кредитных учреждений, включая UBS и Credit Suisse, была начата американским правосудием в ноябре 2018 года по результатам расследования независимой комиссии, тщательно изучившей их поведение и роль в создании и продаже «mortgage backed securities» (RMBS), то есть ипотечных ценных бумаг, нуждавшихся в закладных в качестве обеспечения. Большие банки продавали эти ценные бумаги как крупным инвесторам, так и финансовым учреждениям среднего звена и совсем мелким. Неспособность семей с низким уровнем дохода выплачивать ипотечные кредиты с переменной ставкой и привела к кризису – многие из вас наверняка помнят транслировавшиеся по телевидению свидетельства тысяч оставшихся без крова граждан.
Американские власти обвинили UBS в том, что банк «преднамеренно делал покупателям лживые и вводящие их в заблуждение» заявления касательно этих финансовых продуктов и «совершил мошенничество по отношению к инвесторам в связи с продажей сорока RMBS в 2006 и 2007 годах». UBS не был единственным обвиняемым. Швейцарский банк оказался в «достойной» компании: Ally Financial, Aurora Loan Services, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, General Electric, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Moody’s, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Scotland, Standard & Poor’s, Société Générale et Wells Fargo. Сплошь солидные, уважаемые имена, и все, выходит, мошенники? Кому же верить?! До заключения соглашения по выплате штрафа, «дело» UBS оставалось последним в серии разбирательств, Credit Suisse перевернул эту неприятную страницу еще в 2017 году, согласившись выплатить 2,48 млрд франков.
Это что касается США. Однако остается открытым досье во Франции, где в рамках того же дела UBS выписали штраф на 1,8 млрд евро. Банк подал апелляцию.
Стоит добавить, что, купив Credit Suisse, UBS унаследовал и его долги, среди которых, в частности, незаконченная история с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили, о которой Наша Газета уже рассказывала. Несколько недель назад UBS уплатил вместо своего бывшего конкурента 400 млн франков различным участникам дела Archegos Capital Management. И это, увы, не конец.
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