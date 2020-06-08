Закрыть границы оказалось проще, чем их открыть. Чтобы запретить иностранцам въезд в страну, понадобилось только одно постановление Федерального совета, а чтобы восстановить свободу передвижения, необходимо было провести десятки видеоконференций, телефонных звонков и обсуждений. Спустя несколько недель напряженных переговоров и череды взаимных упреков и уступок европейским странам, наконец, удалось договориться.

Путешествия по Европе станут возможны через неделю

Ранее мы рассказывали, что 15 июня Швейцария, Австрия, Германия и Франция планировали полностью открыть внутренние границы для жителей своих стран. Это решение вызвало возмущение со стороны Италии, которую ее ближайшие соседи буквально «оставили за бортом». «У нашего терпения есть пределы», - заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и потребовал уважения от других европейских стран. «Если кто-то думает, что может относиться к нам как к чумным, знайте, что мы не будем бездействовать», - пишет RTS со ссылкой на слова Ди Майо в Facebook.

Рим открыл границы в одностороннем порядке 3 июня и настаивал на скоординированном возобновлении свободы передвижения в Европе с 15 июня, однако некоторые страны, в том числе и Швейцария, отказывались открывать границы с Италией, мотивируя свое решение эпидемиологической обстановкой на Апеннинах.

В прошлую пятницу Конфедерация резко изменила свое мнение и объявила, что с 15 июня снимаются ограничения на въезд для жителей всех стран Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также Великобритании. Любопытно, что Федеральный совет объяснил свое решение тем же, чем мотивировал ранее отказ впускать в страну иностранцев, – эпидемиологической обстановкой. И это объяснение выглядит не очень убедительно, так как санитарная ситуация за последние две недели кардинально не изменилась.

Пока неясно, будет ли Швейцария с середины июня вводить какие-либо санитарные меры на границах, например, проверять состояние здоровья прибывающих пассажиров в аэропортах.

На состоявшейся в пятницу неформальной видеоконференции министров внутренних дел стран Шенгенской зоны также обсуждался вопрос открытия внешних границ ЕС с 1 июля. Еврокомиссия разработает рекомендации по постепенной отмене ограничений.

В общем, летний отпуск можно смело начинать планировать. К тому же, согласно имеющимся данным, при купании в озерах, реках, море и употреблении в пищу рыбы и моллюсков риска заражения Covid-19 нет.

Около двух десятков случаев в сутки

Последние несколько дней Минздрав Швейцарии сообщает в среднем о двух десятках случаев заражения в день. Так, в четверг новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 20 человек, в пятницу – у 23, в субботу – у 20, а в воскресенье – у 9. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне заразились 30 965 человек, скончался 1661 заболевший. Медианный возраст заболевших составил 52 года, госпитализированных – 72, скончавшихся – 84.

Согласно санитарному бюллетеню от 7 июня, режим самоизоляции в Швейцарии соблюдают 115 заболевших, а на карантине находятся 414 контактировавших с ними человек.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, вирусом SARS-CoV-2 заразились более 6,9 млн человек. По числу заболевших лидируют США, Бразилия, Россия, Великобритания и Индия. Больше связанных с Covid-19 летальных исходов зарегистрировано в США, Великобритании, Бразилии, Италии и Франции.

Новые санитарные правила

Минздрав Конфедерации изменил основной цвет своей информационной кампании с розового на голубой и выпустил новые рекомендации, цель которых состоит в том, чтобы интегрировать защитные меры в повседневную жизнь и удерживать число заболевших на низком уровне. Тем, у кого есть симптомы заболевания, рекомендовано незамедлительно пройти тест и оставаться дома; если тест окажется положительным, нужно будет уйти на самоизоляцию. Власти призывают всегда оставлять контактную информацию, чтобы с вами можно было связаться в случае необходимости. Те, кто контактировал с заболевшим, должны будут соблюдать карантин.

Социальная дистанция остается главной защитной мерой: держитесь от других на расстоянии двух метров, так как риск заражения увеличивается по мере приближения к больному человеку. Носите маски, если соблюдать расстояние невозможно, и сократите до минимума количество ситуаций, в которых нельзя соблюдать дистанцию и нельзя носить маску. Кроме того, власти по-прежнему рекомендуют тщательно мыть руки; избегать рукопожатий; чихать и кашлять в платок или сгиб локтя; всегда звонить, перед тем как идти к врачу; по возможности продолжать работать из дома.

Лучшие способы защиты от коронавируса

Канадские исследователи выяснили, что же лучше всего защищает от заражения SARS-CoV-2. Самой эффективной мерой оказалась социальная дистанция. Чем больше расстояние до потенциально больного человека, тем меньше шанс «подхватить» инфекцию. В частности, при контакте на расстоянии менее метра до заболевшего в среднем заразились 12,8% людей, на расстоянии одного метра – всего 2,6%. При этом каждый дополнительный метр может еще больше уменьшить риск заражения. На основании этих данных авторы исследования рекомендуют соблюдать расстояние не менее одного метра, но, по возможности, два метра и более.

Вирус, как известно, передается при контакте со слизистыми оболочками, поэтому имеет смысл защищать специальными козырьками или очками глаза, а также носить маску. Исследователи, впрочем, называют доказательства эффективности этих средств защиты довольно «слабыми».

Ученые пришли к выводу, что дистанция, маска и очки – даже в сочетании друг с другом – не гарантируют стопроцентной защиты, поэтому всегда нужно следовать и другим правилам, например, регулярно и тщательно мыть руки.

ВОЗ рекомендует носить маски



В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. Если ранее ВОЗ рекомендовала носить маски только больным и тем, кто за ними ухаживает, то отныне в регионах, где широко распространена передача инфекции, маски рекомендовано носить всем в том случае, если невозможно соблюдать социальную дистанцию, например, в общественном транспорте, магазинах или переполненных или закрытых помещениях. Напомним, что швейцарские власти также рекомендуют носить маски в ситуациях, когда соблюдать определенное расстояние невозможно. Кроме того, согласно ВОЗ, маски должны носить все медработники, а не только те, кто имеет дело с заболевшими Covid-19.

В то же время, однако, ВОЗ предупредила, что маски могут даже увеличить риск заболевания, если люди будут неправильно ими пользоваться и, например, прикасаться к ним руками. На состоявшемся в пятницу брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус еще раз подчеркнул, что маски не могут заменить гигиену рук, соблюдение дистанции и другие меры.

ВОЗ также выпустила новое руководство по текстильным маскам, которые должны состоять, по меньшей мере, из трех слоев различных материалов: внутреннего слоя, представляющего собой впитывающий материал, такой как хлопок; среднего слоя из нетканых материалов, таких как полипропилен (для фильтра); и внешнего слоя из невпитывающего материала, например, полиэстера.

Исчезнет ли коронавирус летом?

Научная рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 проанализировала влияние времени года и климата на распространение SARS-CoV-2. Эксперты полагают, что пока нет оснований считать Covid-19 сезонным заболеванием, но, тем не менее, очевидно, что теплая погода все-таки имеет значение. Холод способствует выживанию вируса, тогда как летом он более вяло циркулирует из-за жары и влажности. Кроме того, как и в случае с гриппом или простудой, время года также оказывает влияние на наш организм: зимой наши дыхательные пути становятся суше, что создает более благоприятные условия для инфекций. К тому же в холодное время года наша иммунная система может быть ослаблена недостатком витамина D. Исследователи полагают, что распространение вируса будет происходить волнами: замедляться летом, а затем снова ускоряться осенью. Впрочем, одна лишь жара не сможет остановить эпидемию – необходимо соблюдать меры гигиены.

К слову, согласно исследованию ученых Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), принятые в Швейцарии меры борьбы с коронавирусом привели к значительному сокращению числа случаев заболевания. Так, в результате снижения мобильности, сокращения числа поездок, отмены массовых мероприятий и введения правил гигиены и социальной дистанции, показатель R0 (базовая скорость репродукции вируса) снизился с 2,8 в начале пандемии до 0,4 в начале апреля, т.е. на 86%.

Завершим нашу хронику коронавируса хорошей новостью из Женевы. 11 июня, после вызванного пандемией почти трехмесячного перерыва, снова заработает главный символ города – Женевский фонтан. Ранее власти отмечали, что возобновление его работы станет символичным знаком возвращения к нормальной жизни.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в тематическом досье.