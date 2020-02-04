Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 4. 02. 2020. Просмотров: 212
Скандалы, связанные со вторым по величине банком Швейцарии, похоже, еще не закончились. Мы писали о том, что в Ренане (кантон Во) были оправданы в суде двенадцать экоактивистов, которые 22 ноября 2018 года ворвались в отделение Credit Suisse, расположенное на улице Lion d'Or в Лозанне. С теннисными ракетками в руках участники акции выразили возмущение по поводу лицемерия банка, использующего положительный образ Роджера Федерера и одновременно вкладывающего деньги в ископаемые источники энергии. 1 октября прошлого года Credit Suisse объявил об отставке операционного директора и главы службы безопасности. Причиной увольнений стала история со слежкой за бывшим сотрудником банка Икбалом Ханом, перешедшим в UBS.
Что касается слежки за защитниками природы, то эта история началась после инцидента, имевшего место три года назад: во время выступления главного исполнительного директора банка Тиджана Тиама на стадионе Халленштадион в Цюрихе группа членов Greenpeace попыталась его прервать. Вскоре после того, как их успокоили, они развернули плакат с надписью «Stop dirty pipeline deals» (англ.: Прекратите заключать грязные нефтяные договора). В тот момент экоактивисты выражали возмущение в связи с проектом строительства нефтепровода в штате Северная Дакота, так как работы планировалось проводить на священных территориях племени сиу. На сайте Greenpeace опубликована открытая для подписания всеми желающими петиция под названием «Защитим земли коренных народов от строительства нефтепроводов!» Петиция адресована руководству разных банков, включая Credit Suisse: «Чтобы защитить природу и традиционный уклад жизни коренных народов от разливов нефти и предотвратить катастрофическое изменение климата, Ваш банк должен отказаться от финансовой поддержки любых проектов нефтепроводов, связанных с добычей нефти из битуминозных песков, а также нефтепровода Dakota Access Pipeline в США и компании Energy Transfer Partners».
После инцидента в Цюрихе в Credit Suisse было принято решение принять меры, после чего агенты банка получили доступ к внутренней электронной почте Greenpeace и смогли заранее получать информацию об акциях, запланированных экологической организацией. По данным SonntagsZeitung, благодаря этому банк вовремя установил строительные леса перед двумя своими отделениями с целью помешать членам Greenpeace проникнуть в здания. Кроме того, руководство быстро вызвало полицию, с прибытием которой окончилась акция экоактивистов.
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