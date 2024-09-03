Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 3 сентября 2024 года   

02.09.2024 - 12:18Строгий приговор для валезанского винодела

Tamedia закручивает гайки и теряет в цене акций |Tamedia serre la vis et perd en action

Автор: , Цюрих-Женева, .

(DR)

Решение крупнейшего частного медиахолдинга страны о сокращении 290 постов прозвучало как звон поминального колокола для всей швейцарской прессы и подчеркнуло уникальность проекта Наша Газета.

|

L’annonce de TX Group, maison mère de Tamedia, de la réduction de 290 postes, a mené à la perte de 10% du prix de son titre et a souligné l’aspect unique de Nasha Gazeta.

На прошлой неделе медиахолдинг Tamedia, владеющий, в частности, романдскими изданиями «24heures» и de la «Tribune de Genève», объявил о закрытии двух типографий в регионе и об увольнении 290 сотрудников из 1400 имеющихся – самое крупное массовое сокращение штатов в области СМИ на нашей памяти. Конкретно реструктуризация выглядит так: типография в Бюссиньи (кантон Во) закроется в марте 2025 года, в Цюрихе – в 2026-м, это 200 рабочих мест. Пока Tamedia намеревается сохранить лишь одну типографию, в Берне, штат которой будет увеличен. Еще 90 постов исчезнут в редакциях. Руководство Tamedia заявило, что хочет поставить на четыре издания, чтобы «осуществить свой цифровой рост»: 24 heures, Tages-Anzeiger, BZ Berner Zeitung и Basler Zeitung. Все эти решения продиктованы только одним: голым расчетом. Пиастры, пиастры!

Стоит напомнить, кстати, что именно Tamedia наше издание в какой-то степени обязано собственной независимостью. В 2009 году, когда цюрихский медиахолдинг перекупал лозаннский Edipresse, владевший большей частью романдских изданий, Наша Газета, тогда совсем молодая, не была включена в пакет. Автор этих строк приняла отчаянное решение попробовать выжить самостоятельно. Как видите, решение было верным.

Что станет с электронными версиями газеты Tribune de Genève и Bund, пока неизвестно, печатные же издания продолжат выходить, как и раньше, обещает холдинг. Тем не менее в редакции Tribune de Genève, не вошедшей в топ четверку, бьют тревогу и призывают Государственный совет кантона найти решение. Волнение наших коллег можно понять, и мы им искренне сочувствуем, однако такое развитие событий было предсказуемым, и архивы Нашей Газеты позволяют проследить историю вопроса.

Первый сигнал поступил еще в 2009 году, когда закрылось распространявшееся бесплатно издание «Новости». В 2010-м мы рассказали о многомиллионных убытках Edipresse и на всякий случай встретились с представителем династии владельцев холдинга Tamedia, вот уже более 100 лет задающего тон на швейцарском медиа-пространстве, Хансом  Генрих Конинксом. Г-н Конинкс долго рассказывал о своей любви к русской культуре, однако никакого интереса к Нашей Газете не проявил, хотя уже через год стало известно, что концерн Tamedia намерен избавиться от телевизионных и радиостанций, сосредоточив все внимание на развитии печатной и электронной прессы. Наверно, сегодня мы должны его поблагодарить.

Справедливости ради скажем, что Tamedia – не единственная группа, умеющая подводить баланс. После нескольких лет затишья, 2 февраля 2017 года, Ringier Axel Springer Suisse SA сообщила, что вследствие постоянного снижения рекламных доходов и выручки от продажи издания, а также общего неблагоприятного экономического контекста было принято решение остановить выпуск романдского еженедельного журнала L’Hebdo 2 февраля 2017 года. Эта мера повлекла за собой исчезновение 37 рабочих мест в общем новостном отделе L’Hebdo и Le Temps и в коммерческой службе в Лозанне. 

Наконец, в прошлом году TX Group, в которую входит Tamedia, сократила 80 рабочих мест, шестьдесят из которых в редакциях как бесплатных изданий (20 минут), так и платных.

Пока журналисты и политики бьют тревогу, интересно посмотреть, как отреагировал на новость рынок: цена акций TX Group, материнской компании медиахолдинга, потеряла 10 % за неделю, что привело финансовых аналитиков в полное недоумение. И есть, с чего. Семью днями раньше акции группы торговались на уровне 160 франков, а в пятницу, 30 августа, на швейцарской фондовой бирже они стоили уже около 146 франков. «На данный момент трудно объяснить резкое падение цены акций. С чисто технической точки зрения, объявления Tamedia о реструктуризации должны были поддержать акции, - отметил аналитик Zurich Cantonal Bank (ZKB) Даниэль Бюрки в интервью Le Temps и пояснил: Сокращение рабочих мест, конечно, вызывает сожаление с человеческой точки зрения, но закрытие типографий, которые не используются на полную мощность, имеет смысл для компании и ее инвесторов».

Базирующаяся в Цюрихе группа, основным акционером которой является семья Конинкс, в первом полугодии продемонстрировала практически стабильные продажи в размере 461 млн швейцарских франков, а скорректированная операционная прибыль даже немного выросла – до 23,5 млн швейцарских франков с 21,4 млн франков годом ранее. Крупнейший швейцарский издатель также получил чистую прибыль в размере 9,6 млн после убытка в 1,4 млн в первые шесть месяцев 2023 года.

Хотя журналистика остается основным источником доходов конгломерата, за последние пятнадцать лет он значительно диверсифицировался. TX Group активно работает в сфере рекламы, в частности с компанией Goldbach, и владеет платформами для поиска работы (JobCloud) или жилья (Homegate), а также торговыми площадками (Ricardo).

Аналитик банка Stifel Янник Сиринг также удивлен масштабами падения стоимости акций TX Group и предполагает, что ответ может лежать в структуре акционерного капитала компании.

Семье Конинкс принадлежит почти 70 % акций, в то время как в свободном обращении, то есть в активах, которые могут быть быстро проданы на фондовом рынке, находится лишь чуть более 20 %. «Это очень неликвидные акции, и ежедневные объемы торгов также невелики. Покупки или продажи всего нескольких тысяч акций достаточно, чтобы цена на них резко колебалась», - считает специалист.

Еще одной причиной резкого падения цены акций на этой неделе является неопределенность, связанная с масштабами объявленной программы реструктуризации: некоторые инвесторы, должно быть, задаются вопросом, действительно ли эти меры позволят улучшить показатели бизнеса Tamedia.

Кроме того, рост цен на акции в последние дни можно объяснить фиксацией прибыли, отмечают оба эксперта. После того как в ноябре 2023 года акции TX Group достигли двухлетнего минимума, составив около 86 швейцарских франков, они с тех пор резко выросли в цене. «Некоторые держатели капитала, вероятно, решили, что сейчас самое время обналичить свои доходы», - заключает Янник Сиринг. К слову, уже в прошлую пятницу цена акций немного восстановилась, завершив сессию ростом на 3 %, так что не будем спешить сочувствовать семейству Конинкс.

От редакции: Дорогие читатели! Ситуация на рынке швейцарских СМИ подчеркивает уникальность Нашей Газеты. Оформляя годовую подписку, заказывая рекламные материалы и делая пожертвования, вы позволяете нам сохранять независимость – ради нашей и вашей свободы. Кстати, те, кто оформят годовую подписку в сентябре, получат свободный доступ ко всем нашим публикациям не только до конца текущего года, но и на весь следующий. 

 

швейцарские СМИ
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Комментарии (1)

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.18
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 105.9

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские «Сети»

 7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.

Всего просмотров: 731

Швейцарский след Павла Дурова

 Разбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram ведутся не только во Франции, но и в Швейцарии.

Всего просмотров: 691

Базель примет «Евровидение-2025»

Крупнейший в мире песенный конкурс пройдет в городе на Рейне с 13 по 17 мая будущего года. Занимайте места!

Всего просмотров: 483
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 11,513

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 13,692

Tamedia закручивает гайки и теряет в цене акций

 Решение крупнейшего частного медиахолдинга страны о сокращении 290 постов прозвучало как звон поминального колокола для всей швейцарской прессы и подчеркнуло уникальность проекта Наша Газета.

Всего просмотров: 235
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top