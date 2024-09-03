Tamedia закручивает гайки и теряет в цене акций

На прошлой неделе медиахолдинг Tamedia, владеющий, в частности, романдскими изданиями «24heures» и de la «Tribune de Genève», объявил о закрытии двух типографий в регионе и об увольнении 290 сотрудников из 1400 имеющихся – самое крупное массовое сокращение штатов в области СМИ на нашей памяти. Конкретно реструктуризация выглядит так: типография в Бюссиньи (кантон Во) закроется в марте 2025 года, в Цюрихе – в 2026-м, это 200 рабочих мест. Пока Tamedia намеревается сохранить лишь одну типографию, в Берне, штат которой будет увеличен. Еще 90 постов исчезнут в редакциях. Руководство Tamedia заявило, что хочет поставить на четыре издания, чтобы «осуществить свой цифровой рост»: 24 heures, Tages-Anzeiger, BZ Berner Zeitung и Basler Zeitung. Все эти решения продиктованы только одним: голым расчетом. Пиастры, пиастры!

Гибель романдской прессы?

Перемены на швейцарском рынке СМИ

Ханс Генрих Конинкс: «Мы очень мало знаем Россию и русских»

Миллионные убытки для Edipresse

Швейцария останется без «Новостей»

Что станет с электронными версиями газеты Tribune de Genève и Bund, пока неизвестно, печатные же издания продолжат выходить, как и раньше, обещает холдинг. Тем не менее в редакции Tribune de Genève, не вошедшей в топ четверку, бьют тревогу и призывают Государственный совет кантона найти решение. Волнение наших коллег можно понять, и мы им искренне сочувствуем, однако такое развитие событий было предсказуемым, и архивы Нашей Газеты позволяют проследить историю вопроса.

Первый сигнал поступил еще в 2009 году, когда закрылось распространявшееся бесплатно издание «Новости». В 2010-м мы рассказали о многомиллионных убытках Edipresse и на всякий случай встретились с представителем династии владельцев холдинга Tamedia, вот уже более 100 лет задающего тон на швейцарском медиа-пространстве, Хансом Генрих Конинксом. Г-н Конинкс долго рассказывал о своей любви к русской культуре, однако никакого интереса к Нашей Газете не проявил, хотя уже через год стало известно, что концерн Tamedia намерен избавиться от телевизионных и радиостанций, сосредоточив все внимание на развитии печатной и электронной прессы. Наверно, сегодня мы должны его поблагодарить.

Справедливости ради скажем, что Tamedia – не единственная группа, умеющая подводить баланс. После нескольких лет затишья, 2 февраля 2017 года, Ringier Axel Springer Suisse SA сообщила, что вследствие постоянного снижения рекламных доходов и выручки от продажи издания, а также общего неблагоприятного экономического контекста было принято решение остановить выпуск романдского еженедельного журнала L’Hebdo 2 февраля 2017 года. Эта мера повлекла за собой исчезновение 37 рабочих мест в общем новостном отделе L’Hebdo и Le Temps и в коммерческой службе в Лозанне.

Наконец, в прошлом году TX Group, в которую входит Tamedia, сократила 80 рабочих мест, шестьдесят из которых в редакциях как бесплатных изданий (20 минут), так и платных.

Пока журналисты и политики бьют тревогу, интересно посмотреть, как отреагировал на новость рынок: цена акций TX Group, материнской компании медиахолдинга, потеряла 10 % за неделю, что привело финансовых аналитиков в полное недоумение. И есть, с чего. Семью днями раньше акции группы торговались на уровне 160 франков, а в пятницу, 30 августа, на швейцарской фондовой бирже они стоили уже около 146 франков. «На данный момент трудно объяснить резкое падение цены акций. С чисто технической точки зрения, объявления Tamedia о реструктуризации должны были поддержать акции, - отметил аналитик Zurich Cantonal Bank (ZKB) Даниэль Бюрки в интервью Le Temps и пояснил: Сокращение рабочих мест, конечно, вызывает сожаление с человеческой точки зрения, но закрытие типографий, которые не используются на полную мощность, имеет смысл для компании и ее инвесторов».

Базирующаяся в Цюрихе группа, основным акционером которой является семья Конинкс, в первом полугодии продемонстрировала практически стабильные продажи в размере 461 млн швейцарских франков, а скорректированная операционная прибыль даже немного выросла – до 23,5 млн швейцарских франков с 21,4 млн франков годом ранее. Крупнейший швейцарский издатель также получил чистую прибыль в размере 9,6 млн после убытка в 1,4 млн в первые шесть месяцев 2023 года.

Хотя журналистика остается основным источником доходов конгломерата, за последние пятнадцать лет он значительно диверсифицировался. TX Group активно работает в сфере рекламы, в частности с компанией Goldbach, и владеет платформами для поиска работы (JobCloud) или жилья (Homegate), а также торговыми площадками (Ricardo).

Аналитик банка Stifel Янник Сиринг также удивлен масштабами падения стоимости акций TX Group и предполагает, что ответ может лежать в структуре акционерного капитала компании.

Семье Конинкс принадлежит почти 70 % акций, в то время как в свободном обращении, то есть в активах, которые могут быть быстро проданы на фондовом рынке, находится лишь чуть более 20 %. «Это очень неликвидные акции, и ежедневные объемы торгов также невелики. Покупки или продажи всего нескольких тысяч акций достаточно, чтобы цена на них резко колебалась», - считает специалист.

Еще одной причиной резкого падения цены акций на этой неделе является неопределенность, связанная с масштабами объявленной программы реструктуризации: некоторые инвесторы, должно быть, задаются вопросом, действительно ли эти меры позволят улучшить показатели бизнеса Tamedia.

Кроме того, рост цен на акции в последние дни можно объяснить фиксацией прибыли, отмечают оба эксперта. После того как в ноябре 2023 года акции TX Group достигли двухлетнего минимума, составив около 86 швейцарских франков, они с тех пор резко выросли в цене. «Некоторые держатели капитала, вероятно, решили, что сейчас самое время обналичить свои доходы», - заключает Янник Сиринг. К слову, уже в прошлую пятницу цена акций немного восстановилась, завершив сессию ростом на 3 %, так что не будем спешить сочувствовать семейству Конинкс.

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