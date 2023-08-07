Швейцарские банки закрывают счета россиян

Автор: Заррина Салимова, Берн, 07.08.2023.
Такое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.|
Cette décision a été prise par plusieurs institutions financières.
В условиях продолжающейся войны и ужесточения санкций российские клиенты стали обузой для швейцарских банков. В частности, после завершения сделки по поглощению банк UBS получил доступ к досье международных клиентов Credit Suisse и принял решение распрощаться с некоторыми из них. По сообщениям NZZ am Sonntag, значительной части российских клиентов (от 50% до 75%) придется искать новый банк.
Согласно имеющимся данным, решение затронет в основном проживающих за границей россиян, чьи активы управляются Credit Suisse из Швейцарии. Примечательно, что решение UBS затрагивает и клиентов Credit Suisse из других стран, но в гораздо меньшей степени. Цель этой меры состоит в избежании репутационного ущерба.
Дело в том, что UBS более консервативно подходит к вопросу управления рисками, чем Credit Suisse, и намерен распространить новые стандарты корпоративной культуры на объединенный банк. Более того, UBS уже давно проявлял осторожность в работе с российскими клиентами, прекратив операции с ними после введения первых санкций в связи с присоединением Крыма в 2014 году. Credit Suisse же, напротив, долгое время был известен своей связанной с Россией деятельностью и, соответственно, управлял значительными активами россиян. Так, в феврале газета Sonntagszeitung сообщила о блокировке в Credit Suisse российских активов на сумму 17,6 млрд франков, что на тот момент соответствовало более трети всех зарегистрированных российских средств в Швейцарии. Речь идет о счетах, замороженных в связи с санкциями, введенными различными странами в разное время, то есть не только после начала войны. Как отмечают швейцарские СМИ, российское подразделение бывшего второго крупнейшего банка страны рассматривалось как машина для получения прибыли.
В целом, согласно Швейцарской ассоциации банкиров, банки обязаны соблюдать иностранные законодательные и нормативные положения в области трансграничной финансовой деятельности, оставляя за собой право отказывать клиентам. Например, банк может отказаться от установления деловых отношений с политически значимыми лицами на том основании, что они могут представлять риск для его репутации. То же самое относится и к случаям, когда возникают сомнения в происхождении средств.
Добавим, что UBS – не единственный банк, принявший подобное решение. Несколько дней назад стало известно, что Julius Baer прекратит деловые отношения с проживающими в России клиентами. Специалисты не исключают, что этому примеру последуют и другие банки. При соблюдении ряда условий, например, срока уведомления, одностороннее расторжение договора со стороны банка не противоречит швейцарскому законодательству.
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