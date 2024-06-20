Швейцарские банки освобождаются от русских? |Les banques suisses se débarrassent des Russes ?

Эта тема не нова, но для некоторых наших читателей она остается насущной, да и ситуация развивается, выявляя все новые странности и противоречия. Вопрос о законности действий некоторых швейцарских институтов звучит все чаще и поднимался нами в недавней статье. Есть основания вернуться к нему.