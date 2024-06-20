Автор: Надежда Сикорская, Женева, 20.06.2024.
В стремлении отстоять свою репутацию нейтрального государства и угодить Соединенным Штатам, некоторые финансово-кредитные учреждения страны делают больше, чем требуется по закону.|
Soucieux de préserver le statut neutre et faire plaisir aux Etats-Unis, certains établissements financiers font plus de ce qui est exigé par la loi.
Эта тема не нова, но для некоторых наших читателей она остается насущной, да и ситуация развивается, выявляя все новые странности и противоречия. Вопрос о законности действий некоторых швейцарских институтов звучит все чаще и поднимался нами в недавней статье. Есть основания вернуться к нему.
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