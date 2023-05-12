В Евросоюзе уже ведутся дискуссии о том, следует ли использовать активы Банка России для инвестиций, а полученные в результате средства направлять на восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за ходом обсуждений. Так, 29 марта Федеральный совет издал постановление об обязательном декларировании резервов Центробанка Российской Федерации. Лица, организации и учреждения, которые владеют или контролируют эти средства, а также контрагенты должны были сообщить об этом в Государственный секретариат по экономке (SECO) до 12 апреля. Подобные обязательства по отчетности действуют и в ЕС.

Выяснилось, что общая сумма хранящихся в Швейцарии резервов Банка России составляет около 7,4 млрд франков. Эти средства считаются «недвижимыми», поскольку любые операции по их управлению запрещены с 25 марта 2022 года. Аналогичное решение вскоре после начала войны приняли США, страны ЕС, Япония, Великобритания и Канада. По оценкам Брюсселя, в результате этой меры были фактически заморожены около 300 миллиардов евро, что соответствует практически половине валютных резервов России.

«Недвижимые» активы не следует путать с заблокированными. Последние находятся в собственности или под контролем лиц, компаний или организаций, подпадающих под санкции, и подлежат замораживанию в соответствии со ст. 15 Постановления о мерах в связи с ситуацией в Украине. На настоящий момент Берн заморозил 7,5 млрд санкционных активов, что составляет около одной трети от общего объема заблокированных в странах ЕС средств. Кроме того, по данным SECO, в Швейцарии были заморожены 15 объектов недвижимости.

Добавим, что сейчас в Брюсселе активно обсуждается одиннадцатый пакет санкций. В центре внимания еврочиновников – меры по противодействию уже введенным ограничениям. Иными словами, Евросоюз намерен закрыть лазейки для обхода санкций, например, принимая штрафные меры в отношении некоторых компаний и третьих стран. Каких именно? Как отмечает Tages-Anzeiger, новый координатор ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан уже посетил Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Кыргызстан и Казахстан, после чего планирует отправиться в Сербию и Армению. В поездку он взял с собой список из 770 продуктов, которые попали в Россию, например, через страны Центральной Азии, а затем оказались в оружии. Речь идет о товарах двойного назначения, то есть компонентах, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. К ним относятся, например, приборы ночного видения или компьютерные чипы. Большая часть этих товаров не может быть экспортирована из ЕС в Россию, но они попадают туда через третьи страны. По сообщениям Tages-Anzeiger, иногда в российской военной технике оказываются даже микрочипы из холодильников или микроволновых печей. Экспорт товаров двойного назначения в Казахстан, Кыргызстан или Узбекистан за последний год вырос на 80%, что, по мнению некоторых аналитиков, может быть признаком обхода санкций. Возможно, сначала провинившиеся страны и компании получат предупреждение, а в случае рецидива ЕС может наложить на них санкции, запретить им экспорт в определенные страны или заморозить средства. Пока речь идет только о планах, но если эти меры будут приняты, то Швейцария, скорее всего, присоединится к ним, как и ко всем предыдущими пакетам европейских санкций.