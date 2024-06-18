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17.06.2024 - 18:44Императрица Сисси и российский триколор

«ЕвроХим», Швейцария и санкции |Eurochem, la Suisse et les sanctions

Автор: , Цуг, .

Штаб-квартиры в Цуге имеют многие компании, в том числе и Eurochem. Фото: Peter Wormstetter, Unsplash

Основанная российским бизнесменом Андреем Мельниченко компания со штаб-квартирой в Цуге в очередной раз попала в поле зрения швейцарских журналистов.

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L’entreprise fondée par l’homme d’affaires russe Andrey Melnichenko et dont le siège se trouve à Zoug a de nouveau attiré l’attention des journalistes suisses.

Андрей Мельниченко, чье состояние редакция франкоязычного швейцарского издания Bilan оценила в 16-17 млрд франков, попал в санкционные списки практически сразу после начала войны в Украине. Но на компанию по производству удобрений Eurochem ограничения не распространяются: предприятие считается крайне важным для обеспечения продовольствием в мире.

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Eurochem
андрей мельниченко
санкции
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