«ЕвроХим», Швейцария и санкции |Eurochem, la Suisse et les sanctions

Штаб-квартиры в Цуге имеют многие компании, в том числе и Eurochem. Фото: Peter Wormstetter, Unsplash

Андрей Мельниченко, чье состояние редакция франкоязычного швейцарского издания Bilan оценила в 16-17 млрд франков, попал в санкционные списки практически сразу после начала войны в Украине. Но на компанию по производству удобрений Eurochem ограничения не распространяются: предприятие считается крайне важным для обеспечения продовольствием в мире.