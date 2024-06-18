Автор: Заррина Салимова, Цуг, 18.06.2024.
Основанная российским бизнесменом Андреем Мельниченко компания со штаб-квартирой в Цуге в очередной раз попала в поле зрения швейцарских журналистов.|
L’entreprise fondée par l’homme d’affaires russe Andrey Melnichenko et dont le siège se trouve à Zoug a de nouveau attiré l’attention des journalistes suisses.
Андрей Мельниченко, чье состояние редакция франкоязычного швейцарского издания Bilan оценила в 16-17 млрд франков, попал в санкционные списки практически сразу после начала войны в Украине. Но на компанию по производству удобрений Eurochem ограничения не распространяются: предприятие считается крайне важным для обеспечения продовольствием в мире.
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