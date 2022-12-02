За прошедшие после начала войны месяцы Берн присоединился уже к восьми пакетам европейских санкций, при этом хранящиеся в Швейцарии российские активы не перестают быть предметом внутриполитических споров. Представители левых и центристских политических сил нередко критиковали Берн за то, что он не занимается активным поиском таких активов, а просто ждет указаний.

Но о какой же сумме идет речь? Применением санкций на практике занимается SECO, сообщивший в четверг о том, сколько связанных с Россией активов было выявлено и заморожено в Швейцарии. Напомним, что, в соответствии с ограничениями, швейцарским кредитно-финансовым учреждениям запрещено принимать вклады от российских граждан, физических или юридических лиц, если общая сумма превышает 100 000 франков на одного человека. О существующих вкладах на сумму более 100 000 франков нужно было уведомить SECO до 3 июня. Выяснилось, что до указанной даты в SECO обратились 123 человека и организации, сообщившие о наличии 7 548 деловых отношений и вкладах на сумму 46,1 млрд франков. Что касается Беларуси, то SECO получил сообщения о депозитах в размере 0,4 млрд франков. Все эти счета принадлежат не находящимся под санкциями лицам, поэтому средства не были заблокированы. Однако обязательная отчетность помогла властям получить более полную информацию о размере российских и белорусских активов в Швейцарии.

Запрет на внесение депозитов и обязанность отчитываться не распространяются на граждан Швейцарии или государства-члена Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также на обладателей временного или постоянного вида на жительство в Швейцарии или государстве-члене ЕЭЗ. Кроме того, исключение сделано для депозитов менее 100 000 франков. Таким образом, заявленная сумма вкладов – 46,1 млрд франков – не соответствует общему объему средств российского происхождения, хранящихся в Швейцарии. Она, в частности, значительно ниже оценок Ассоциации банкиров, предполагавшей весной, что речь может идти о 150-200 млрд франков.

По данным SECO, в настоящее время ведется 30 административных разбирательств по фактам нарушения обязательств по отчетности. Два дела были переданы в Генеральную прокуратуру, одно закрыто. В Федеральный департамент экономики, образования и науки поступили семь заявлений об исключении из санкционного списка, однако результатов по-прежнему нет. Для выполнения этих новых рабочих задач SECO пришлось увеличить штат сотрудников.

Важно делать различие между обязательством сообщать о превышающих 100 000 франков вкладах и замораживанием (блокировкой) финансовых активов находящихся под санкциями лиц. Всего в швейцарском санкционном списке находятся 1239 человек и 116 компаний. Все активы и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые прямо или косвенно физическими лицами, компаниями и организациями, перечисленными в Приложении 8 к Постановлению о мерах в связи с ситуацией в Украине, заморожены и должны быть сообщены в SECO. Их владельцы не имеют права распоряжаться ими. По состоянию на 25 ноября общая сумма заблокированных в Швейцарии активов составила 7,5 млрд франков. Вдобавок к этому заморожены 15 объектов недвижимости физических лиц, компаний или организаций, подпадающих под санкции.

Добавим, что в ЕС были заблокированы активы на сумму чуть менее 17 млрд франков, а в Великобритании – на почти 20,5 млрд франков. Объем замороженных активов не позволяет напрямую оценить эффективность санкций. Речь идет скорее о текущем срезе ситуации или своеобразном моментальном снимке. Сумма может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Так, размер заблокированных средств может увеличиться, если в санкционный список будут включены новые лица, а также если будут выявлены новые активы подпадающих под ограничения граждан или компаний. И наоборот, активы, замороженные в качестве превентивной меры, могут быть разблокированы после проведения необходимых проверок.