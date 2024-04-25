Автор: Заррина Салимова, Берн, 25.04.2024.
По последним данным, в результате введенных в отношении России санкций Берн заблокировал активы на сумму 5,8 млрд франков, что на 1,7 млрд франков меньше, чем сообщалось ранее. Чем объясняется эта разница?|
La valeur des avoirs gelés à la suite des sanctions édictées à l’encontre de la Russie se monte à 5,8 milliards de francs, soit 1,7 milliard de francs de moins que ce qui avait été annoncé précédemment. Comment expliquer cette différence?
Список людей и организаций, в отношении которых введены санкции, постоянно расширяется, но сумма заблокированных в Швейцарии активов оставалась неизменной с ноября 2022 года: 7,5 млрд франков. Во вторник ответственный за применение санкций Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) опубликовал обновленные данные. Оказалось, что за прошедшие месяцы объем санкционных активов не только не увеличился, но даже уменьшился – до 5,8 млрд франков по состоянию на конец 2023 года.
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