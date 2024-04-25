Замороженные в Швейцарии российские активы потеряли в стоимости |Dépréciation des valeurs patrimoniales russes gelées en Suisse

Список людей и организаций, в отношении которых введены санкции, постоянно расширяется, но сумма заблокированных в Швейцарии активов оставалась неизменной с ноября 2022 года: 7,5 млрд франков. Во вторник ответственный за применение санкций Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) опубликовал обновленные данные. Оказалось, что за прошедшие месяцы объем санкционных активов не только не увеличился, но даже уменьшился – до 5,8 млрд франков по состоянию на конец 2023 года.