Автор: Заррина Салимова, Базель, 02.07.2024.
Что планируют сделать кантоны, чтобы сохранить привлекательность для крупных предприятий, несмотря на повышение налоговой ставки?|
Que comptent faire les cantons pour maintenir l’attractivité pour les grandes entreprises malgré l’augmentation du taux d’imposition?
Введение минимального корпоративного налога было одобрено 78,5% населения страны на референдуме в июне прошлого года. Напомним, что так называемый налог Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призван обеспечить справедливое налогообложение в примерно 140 государствах мира. Стандартизированная налоговая ставка позволит бороться с «налоговыми убежищами», так как для компаний больше нет смысла переводить прибыль из одной страны в другую, чтобы платить более низкие налоги.
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