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вторник, 2 июля 2024 года   

Швейцария и минимальный налог ОЭСР |La Suisse et la taxe minimale de l’OCDE

Автор: , Базель, .

Новый налог коснется многих крупных предприятий, расположенных в Базеле. Фото: Walter Brunner, Unsplash

Что планируют сделать кантоны, чтобы сохранить привлекательность для крупных предприятий, несмотря на повышение налоговой ставки?

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Que comptent faire les cantons pour maintenir l’attractivité pour les grandes entreprises malgré l’augmentation du taux d’imposition?

Введение минимального корпоративного налога было одобрено 78,5% населения страны на референдуме в июне прошлого года. Напомним, что так называемый налог Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призван обеспечить справедливое налогообложение в примерно 140 государствах мира. Стандартизированная налоговая ставка позволит бороться с «налоговыми убежищами», так как для компаний больше нет смысла переводить прибыль из одной страны в другую, чтобы платить более низкие налоги.

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налогообложение в швейцарии
налогообложение компаний в швейцарии
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