Швейцария и минимальный налог ОЭСР |La Suisse et la taxe minimale de l’OCDE

Введение минимального корпоративного налога было одобрено 78,5% населения страны на референдуме в июне прошлого года. Напомним, что так называемый налог Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призван обеспечить справедливое налогообложение в примерно 140 государствах мира. Стандартизированная налоговая ставка позволит бороться с «налоговыми убежищами», так как для компаний больше нет смысла переводить прибыль из одной страны в другую, чтобы платить более низкие налоги.