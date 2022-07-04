Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 5 июля 2022 года   

В налогообложении крупных компаний грядут перемены|Des changements s’annoncent dans l’imposition des grandes entreprises

Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 07. 2022.

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Федеральный совет представил план введения минимальной налоговой ставки в размере 15% для транснациональных корпораций.

|

Le Conseil fédéral a présenté son plan visant à introduire un taux d’imposition minimal de 15% pour les multinationales.

Минимальное налогообложение крупных компаний, к введению которого призывают Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, обретает в Швейцарии конкретную форму. Напомним, что реформа ОЭСР и G20 направлена на введение 15%-го налога для всех крупных компаний с оборотом более 750 млн евро. Если какое-либо из государств не будет придерживаться этой линии, то дополнительные налоги могут потребовать в другой стране.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на полгода
CHF 90

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 1
CHF-RUB 57.39

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Беженкам из Украины запрещено работать проститутками

 Такое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.

Всего просмотров: 1,887

Дубай – это новая Женева?

 Компании, торгующие российскими сырьевыми товарами, покидают Швейцарию и открывают подразделения в ОАЭ – юрисдикции, которая не вводит жесткие санкции против России.

Всего просмотров: 1,554

Джонни Депп, A-ha, Måneskin и другие звезды в Монтрё

 Виртуозы джаза, звезды поп-сцены и легендарные рок-группы – организаторы Джазового фестиваля в Монтрё (Montreux Jazz Festival), который пройдет с 1 по 16 июля, приготовили сюрпризы для любителей всех музыкальных направлений.

Всего просмотров: 1,498
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Беженкам из Украины запрещено работать проститутками

 Такое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.

Всего просмотров: 1,887

Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер Европы

 Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.

Всего просмотров: 10,132

«План Маршалла» для Украины?

 4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.

Всего просмотров: 1,295
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top