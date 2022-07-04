В налогообложении крупных компаний грядут перемены |Des changements s’annoncent dans l’imposition des grandes entreprises

Минимальное налогообложение крупных компаний, к введению которого призывают Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, обретает в Швейцарии конкретную форму. Напомним, что реформа ОЭСР и G20 направлена на введение 15%-го налога для всех крупных компаний с оборотом более 750 млн евро. Если какое-либо из государств не будет придерживаться этой линии, то дополнительные налоги могут потребовать в другой стране.