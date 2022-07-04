Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 07. 2022.
Федеральный совет представил план введения минимальной налоговой ставки в размере 15% для транснациональных корпораций.|
Le Conseil fédéral a présenté son plan visant à introduire un taux d’imposition minimal de 15% pour les multinationales.
Минимальное налогообложение крупных компаний, к введению которого призывают Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, обретает в Швейцарии конкретную форму. Напомним, что реформа ОЭСР и G20 направлена на введение 15%-го налога для всех крупных компаний с оборотом более 750 млн евро. Если какое-либо из государств не будет придерживаться этой линии, то дополнительные налоги могут потребовать в другой стране.
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