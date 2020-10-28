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среда, 28 октября 2020 года   

Швейцарцы в долгах, как в шелках|Ces Suisses abîmés de dettes

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих, 28. 10. 2020. Просмотров: 32

© nashagazeta.ch

Задолженность швейцарцев составляет более 130% ВВП Конфедерации и уже в этом году может превысить 140% из-за пандемии, отмечают эксперты аналитического центра Avenir Suisse.|
L’endettement des ménages suisses atteint plus de 130% du PIB, selon l’estimation des experts de l'Avenir Suisse. Avec la pandémie, ce taux devrait franchir la barre des 140% cette année.

По сравнению с жителями других стран швейцарцы погрязли в долгах – показатель их задолженности вырос приблизительно на 30% с 2008 года, сегодня он гораздо выше, чем в странах еврозоны. Одна из основных причин заключается в том, что многие жители Конфедерации платят ипотеку: в последние 35 лет рост объема кредитов, выданных на покупку недвижимости, превышает экономический рост. Интересно, что при этом число владельцев жилья растет медленно, Швейцария по-прежнему остается страной квартиросъемщиков. Эксперты указывают на то, что в связи с санитарным кризисом многие граждане могут остаться без работы, и тогда им будет трудно возвращать долги, а банки, в свою очередь, поймут, что выдали слишком много кредитов.

В такой обстановке особый интерес вызывают экономические прогнозы экспертов. По оценке Института конъюнктурных исследований (KOF) при Цюрихской федеральной политехнической школе (ETHZ), в этом году ВВП Швейцарии может снизиться на 3,6-4,9%, в зависимости от того, какими будут последствия второй волны коронавируса. В 2021 году ВВП Конфедерации вырастет на 3,2% или, в худшем случае, только на 1,5%. Возвращение ВВП к докризисным показателям следует ожидать не ранее 2023 года.

Исследование, проведенное консалтинговой компанией Crif, показало, что в Швейцарии более 560 тысяч человек имеют чрезмерную задолженность, за три года доля таких граждан выросла на 22%. Любопытно, что больше всего кредитов набрали мужчины. Самая тревожная ситуация сложилась в Романдской Швейцарии: например, в Невшателе и в Женеве соответственно 10,9 и 10,4% населения не в состоянии выплачивать свои долги. Эксперты отмечают, что многие швейцарцы не склонны думать о том, как погашение кредита скажется на их бюджете и нацелены только на покупки, даже если без них можно обойтись. Более того, некоторые заемщики не отдают себе отчета в своей неплатежеспособности.

Добавим, что 13% швейцарцев сталкивались с отказом в выдаче кредита. Наша газета рассказывала о том, что на сайте сравнения цен Сomparis есть возможность бесплатно заказать отчет о своей платежеспособности. Comparis получает сведения от компании CRIF, одной из четырех – вместе с Intrum Justitia, Creditreform и Bisnode – действующих в Швейцарии фирм, собирающих экономические сведения о занятом населении страны. Эти компании скупают информацию у различных предприятий и организаций, плюс внимательно следят за всеми официальными извещениями (о банкротстве и т.д.).

Как бороться с задолженностью? В 2011 году кантон Женева подал в швейцарский парламент инициативу Lutte contre le surendettement: il est temps d’agir! (франц.: Борьба с чрезмерной задолженностью: пора действовать!) с просьбой внести изменения в закон о потребительском кредитовании. Новая редакция предполагала запрет рекламы мелких кредитов, а также обязывала кредитные учреждения тщательно изучать финансовые возможности потенциальных клиентов. Рассмотрев инициативу, парламент отклонил ее в 2014 году. В 2018 и 2019 гг. Совет кантонов и Национальный совет одобрили предложение социалиста Клода Эша о внесении изменений в закон о судебном преследовании должников и банкротстве, чтобы обеспечить быструю «экономическую реинтеграцию» швейцарцев, которые не могут погасить задолженность.

 

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