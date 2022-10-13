Автор: Заррина Салимова, Женева, 13. 10. 2022.
Фонд «Женевский финансовый центр» опубликовал отчет, в котором особое внимание уделяется влиянию введенных в отношении России санкций на финансовой сектор кантона.|
La Fondation Genève Place Financière a publié une enquête dont l’un des thèmes est l’analyse de l’impact des sanctions contre la Russie sur le secteur financier du canton.
Развитие ситуации на фондовых рынках, санкции и энергетический кризис напрямую влияют на женевский финансовый сектор, на который приходится почти 38 000 рабочих мест и который вносит значительный вклад в ВВП кантона (12,4%). Каким же образом финансовые и банковские игроки справляются с современными геополитическими вызовами? Этому и другим вопросам посвящен опубликованный в среду экономический обзор фонда Genève Place Financière (фр.: Женевский финансовый центр).
Первые шесть месяцев года сфера финансов все еще продолжала испытывать на себе негативные последствия кризиса в сфере здравоохранения - отзвуки пандемии коронавируса. Вдобавок к этому на нее обрушился новый геополитический кризис – война в Украине. Напомним, что Швейцария практически полностью присоединилась к восьми пакетам санкций, принятых Брюсселем в отношении России. За соблюдение этих мер отвечает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), а грубое нарушение положений может караться лишением свободы на срок до пяти лет. Финансовые санкции включают замораживание активов, принадлежащих гражданам и компаниям, указанным в постановлениях Федерального совета. Ограничения также предусматривают запрет на прием депозитов и криптоактивов от российских граждан и компаний, если размер вкладов превышает 100 000 франков. Некоторые банки, в соответствии с собственными правилами, могут отказывать в приеме вкладов и на меньшие суммы. В целом, швейцарские банки проделали значительную работу по анализу своих баз данных с целью составления списка физических и юридических лиц, подпадающих под санкции. При этом швейцарское законодательство обязывает финансовых посредников идентифицировать бенефициаров активов, так что банки знают, кто является реальными владельцами.
«Работа с российскими клиентами практически невозможна, за исключением обладателей двойного гражданства, для которых действуют четкие правила. Вокруг каждой сделки столько ограничений, найти новых клиентов стало невозможно… Это мертвый рынок», - отметил на прошедшей в среду пресс-конференции официальный представитель фонда Ив Мирабо. Тем не менее, влияние санкций на женевских игроков невелико, поскольку большинство российских клиентов обслуживались из Цюриха. По оценкам последних нескольких месяцев, на Россию приходилось от 2% до 3% состояний, управление которыми было доверено швейцарским банкам.
Добавим, что в начале июля швейцарские власти объявили о замораживании 6,7 млрд франков и 15 объектов недвижимости, принадлежащих внесенным в санкционные списки гражданам. Для сравнения: по состоянию на тот же период времени, страны Евросоюза заблокировали 13,8 млрд евро.
Война в Украине также усилила потрясения на энергетических рынках. Для обеспечения непрерывности своей деятельности банковский сектор под эгидой Швейцарской ассоциации банкиров делает все возможное, чтобы в случае дефицита энергии активы его клиентов оставались в безопасности и были доступны. Однако стоит понимать, что швейцарская финансовая система – это не изолированный остров, поэтому она во многом зависит от устойчивости своих партнеров за рубежом.
Несмотря на все эти трудности, женевские банкиры и финансисты смотрят в будущее с относительным оптимизмом. В частности, на хорошее «здоровье» банков и независимых управляющих активами указывает то, что чистая прибыль большинства из них растет, а занятость остается стабильной или даже увеличивается. Тем не менее, размер находящихся под управлением активом сократился из-за дестабилизации фондовых рынков. Из-за этой неопределенной обстановки игроки банковского и финансового сектора осторожны в своих прогнозах на 2023 год.
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