Какие налоги нужны? Насколько высокими они должны быть? И кто должен платить больше налогов? Левые и правые партии в Швейцарии не перестают спорить по этим вопросам, и через пару недель это противостояние выйдет на новый уровень. Наша Газета рассказывала, что еще в феврале швейцарские избиратели 62,67% голосов отвергли идею отмены гербового сбора, а в сентябре им придется высказать свое мнение по отчасти похожей инициативе.

Речь идет об отмене налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям. Этот вид налога, размер которого составляет 35%, считается «защитным»: он служит для повышения налоговой прозрачности. Частным инвесторам возвращается удержанный налог, если они заявляют об инвестициях в декларации; компании также могут потребовать возврата этой суммы от налоговой администрации. Иностранцы, однако, получают часть этой суммы обратно только при определенных условиях, уточняет RTS.

Нововведение будет распространяться только на вновь выпущенные ценные бумаги и коснется также частных инвесторов. Кроме того, в декабре парламент добавил пункт о том, что под действие реформы подпадают и облигационные проценты по косвенным инвестициям, например, фондам. Для всех других форм дохода, например, дивидендов по акциям или процентов по банковским счетам, налог с финансового источника остается в силе.

Власти аргументируют необходимость отмены этого вида налога тем, что нынешняя налоговая политика ставит Швейцарию в невыгодное положение с точки зрения ведения бизнеса. Налог приводит к временной потере инвесторами ликвидности и административным расходам. Поэтому у них есть стимул покупать облигации в зарубежных финансовых центрах, где таких препятствий не существует. Для привлечения средств многие компании выпускают свои облигации в странах, которые не взимают подобный налог, создавая за границей инфраструктуру с персоналом, платя налоги и обращаясь за консультациями в местные банки. Реформа предусматривает также отмену гербового сбора, уплачиваемого при покупке и продаже швейцарских облигаций и других ценных бумаг. По мнению сторонников поправки, в случае ее принятия Швейцария станет более привлекательной для компаний.

Налог с финансового источника, в первую очередь, направлен на пресечение уклонения от уплаты налогов, однако это как раз будет исключено, если инициативу примут, что и стало самым важным аргументом для оппозиции. Комитет по проведению референдума, в частности, считает, что реформа приведет к росту налоговой преступности и сокращению доходов на сумму до 800 млн франков. Реформа действительно приведет к потерям, но у нее есть и преимущества. По мнению Федерального совета, центристских и правых партий, швейцарские облигации станут более привлекательными, будут созданы рабочие места, экономика будет расти, налоговые поступления увеличатся. Сторонники реформы отмечают, что от нее выиграют государственные органы, которые также выпускают облигации. В целом, власти полагают, что реформа может стать самоокупаемой уже в год ее вступления в силу.

Однако, как отмечается на сайте референдума, только крупные корпорации выпускают облигации для собственного финансирования, а 600 000 малых и средних предприятий, составляющих основу экономики Швейцарии, берут банковские кредиты или выпускают акции. Другими словами, поправка принесет пользу примерно двум сотням очень крупных компаний, тогда как остальные от этого не выиграют. Более того, скромные сберегатели будут продолжать платить налоги на свои сбережения. Левые партии считают, что реформа станет еще одним шагом к «дефискализации капитала», и налогом вскоре будут облагаться фактически только зарплаты и пенсии. К чьим аргументам прислушаются швейцарские избиратели, станет известно совсем скоро.