Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 08. 2022.
Банк Credit Suisse опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших швейцарских регионов для компаний и частных лиц.|
Le Credit Suisse a publié son analyse annuelle sur la qualité de la localisation des régions suisses.
После нескольких турбулентных лет, последовавших за реформой корпоративного налогообложения в Швейцарии, рейтинг кантонов, которые предлагают наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, остался в этом году без больших изменений. При составлении списка аналитики Credit Suisse учитывали многие факторы, включая размер налогов для физических и юридических лиц, наличие квалифицированных работников и транспортную доступность. Рейтинг может служит руководством для предпринимателей, которые хотят сравнить различные регионы и выбрать тот, который лучше всего отвечает потребностям компании.
Первые места в списке остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Цуг снова оказался лидером, опередив Базель-городской, при этом оба кантона имеют особенно благоприятное сочетание факторов привлекательности. Далее следуют Цюрих и Женева.
Однако некоторые сдвиги в рейтинге все-таки произошли – в основном из-за меняющейся налоговой политики кантонов. Так, Нидвальден и Швиц оттеснили Аргау на седьмое место, а Шаффхаузен обогнал Тургау и теперь занимает девятое место, отчасти благодаря снижению налогов для физических лиц. Обвальден улучшил свои показатели в области образования и доступности, поднявшись на два места. В нижней части рейтинга произошла смена мест: кантон Вале уменьшил размер корпоративного налога немного больше, чем Юра, и обогнал его.
Если же рассматривать налоги для физических и юридических лиц по отдельности, то вырисовывается немного иная картина. Нидвальден является самым привлекательным с точки зрения корпоративных налогов, хотя в общем рейтинге он занимает только пятое место. Цуг лидирует по налогам для физических лиц, однако ему в спину буквально дышит Швиц: благодаря снижению кантональной налоговой ставки в Швице, разрыв между двумя кантонами, занимающими первые места по этому показателю, значительно сократился.
Любопытно, что некоторые кантоны сейчас демонстрируют лучшие результаты, чем в 2013 году, благодаря явному улучшению их налоговой привлекательности для компаний. А Берн и Обвальден, напротив, потеряли по четыре позиции за девять лет, опустившись в рейтинге ниже остальных кантонов. В целом, в последние годы различия между кантонами уменьшились. Некоторые регионы снижают корпоративные налоги поэтапно в течение нескольких лет – экономисты Credit Suisse ожидают дальнейшего сокращения к 2025 году, особенно в кантонах Базель-сельский и Тичино.
Во всех кантонах наблюдается положительная тенденция в том, что касается наличия квалифицированных и высококвалифицированных работников. Доля людей с квалификацией не ниже среднего уровня выросла на два процентных пункта по сравнению с прошлым годом в кантонах Швиц, Обвальден, Нидвальден, Гларус, Фрибург, Вале и Юра. С показателями около 90% наилучших результатов добились Цуг, Нидвальден и Цюрих. Доля людей с высшим образованием также растет во всех кантонах. Удивительно, но в Романдии и Тичино этот рост несколько менее выражен, чем в немецкоязычной Швейцарии. Цуг может похвастаться самым высоким показателем наличия высококвалифицированных работников (53%), за ним следуют Цюрих, Базель-городской и Женева (по 48%).
Стоит учитывать и то, что кантональное сравнение иногда оказывается недостаточным, и решающей может стать политика отдельных коммун. В рейтинге на муниципальном уровне наиболее привлекательными для размещения предприятий оказались три города из кантона Швиц: Воллерау, Фрайенбах и Фойзисберг.
Кроме того, транспортная доступность остается одним из ключевых факторов привлекательности региона. Если центры Цюриха, Цуга, Базеля, Бадена, Женевы и их пригороды имеют отличное транспортное сообщение, то регионы Юры и Альпийской дуги гораздо менее заманчивы для представителей бизнеса из-за своего рельефа – в пути порой приходится проводить слишком много времени.
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