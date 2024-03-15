Русские деньги для помощи Украине? |L’argent russe au profit de l’Ukraine ?

Наша Газета уже не раз писала о замороженных в Швейцарии российских активах и о возможных вариантах их дальнейшей судьбы. После многочисленных уверток, отговорок и юридических разбирательства, судьба эта может быть решена на следующей неделе. Европейская Комиссия надеется, что уже в этом году Киев сможет воспользоваться 2-3 миллиардами евро, причем первым траншем не позднее июля. Согласно правилу ротации, в ЕС сейчас председательствует Бельгия, держащая руку на пульсе. Тем временем посол Швейцарской Конфедерации в Москве Кристина Марти Ланг была вызвана на ковер в российский МИД после того, как Совет кантонов высказался, 7 марта, за создание юридической базы для использования российских активов в пользу Украины.