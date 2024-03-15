Автор: Надежда Сикорская, Берн, 15.03.2024.
21 и 22 марта в Брюсселе пройдет европейский саммит, в рамках которого, возможно, будет решен вопрос об использовании (или нет) замороженных российских активов для поддержки и восстановления Украины. Что думают об этом в Швейцарии?|
Le sommet européen des 21 et 22 mars à Bruxelles pourrait arriver à une décision qui permettra d’utiliser les bénéfices générés par les avoirs russes gelés en Europe pour aider l’Ukraine. Qu’en dit la Suisse ?
Наша Газета уже не раз писала о замороженных в Швейцарии российских активах и о возможных вариантах их дальнейшей судьбы. После многочисленных уверток, отговорок и юридических разбирательства, судьба эта может быть решена на следующей неделе. Европейская Комиссия надеется, что уже в этом году Киев сможет воспользоваться 2-3 миллиардами евро, причем первым траншем не позднее июля. Согласно правилу ротации, в ЕС сейчас председательствует Бельгия, держащая руку на пульсе. Тем временем посол Швейцарской Конфедерации в Москве Кристина Марти Ланг была вызвана на ковер в российский МИД после того, как Совет кантонов высказался, 7 марта, за создание юридической базы для использования российских активов в пользу Украины.
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