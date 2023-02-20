Дискуссии о возможном использовании для восстановления Украины замороженных российских активов не обошли стороной и Швейцарию. На настоящий момент Берн заблокировал российские средства на сумму 7,5 млрд франков, а также 15 объектов недвижимости. При этом только в банке Credit Suisse в целом заморожены 17,6 миллиардов франков российских активов: 4 миллиарда принадлежат лицам, попавшим под санкции в связи с войной в Украине, а остальные 13,6 миллиардов заблокированы в результате ограничительных мер, введенных еще в прошлые годы. Речь также может идти о капиталах, принадлежащих российскому государству или Центробанку.

Как уже сообщала Наша Газета, в январе официальный Берн, ранее отрицавший возможность конфискации санкционных активов, внезапно изменил дискурс и объявил о создании внутренней рабочей группы под руководством Федерального ведомства юстиции для изучения юридических аспектов этого вопроса. И вот сейчас эксперты представили результаты своей работы.

«Своим нападением на Украину Россия нарушила международное право и по сути должна возместить ущерб, нанесенный стране», - отмечается в официальном коммюнике. Тем не менее, экспроприация, причем без компенсации, частной собственности легального происхождения несовместима со швейцарским законодательством: конфискация замороженных частных активов противоречит Федеральной конституции, действующему правопорядку и нарушает международные обязательства Швейцарии

Значит ли это, что Берн, как уже сообщили многие российские СМИ, не будет конфисковывать замороженные активы? Пока нет. Федеральный совет дал понять, что средства не могут быть конфискованы просто так. Ключевое же слово в коммюнике властей – «действующий». О том, что Швейцария в настоящий момент не располагает правовой базой для подобной экспроприации, было известно уже давно, и с этой точки зрения заключения экспертов не стали неожиданностью. Однако законы можно адаптировать, на что уже намекали швейцарские министры. «Вы можете изменить национальный и международный порядок. Закон – это структура, которую создают люди», - заявил в январе швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис, подчеркнув при этом, что нужно искать решения, совместимые с Декларацией прав человека. Для внесения таких глобальных изменений может потребоваться референдум.

Напомним, что юридической базой для введения ряда ограничений во время пандемии стал принятый парламентом и одобренный на голосовании народом Закон о Covid-19. Этот пример показывает, что в определенных ситуациях даже известная своей медлительностью швейцарская бюрократическая машина может действовать оперативно.

Стоит обратить внимание и на слова «легальное происхождение». Дело в том, что с точки зрения швейцарского законодательства конфискация средств в рамках уголовного дела и их последующая реституция возможны. За примерами далеко ходить не надо: окончательно конфискованные в Швейцарии в рамках уголовного процесса в отношении Гульнары Каримовой средства будут переданы Узбекистану посредством специально созданного фонда ООН, который должен финансировать устойчивые программы в бывшей советской республике.

Более того, после «арабской весны» Швейцария создала правовую основу для замораживания и реституции незаконно приобретенных активов иностранных политически значимых лиц. Одним из условий является неудавшаяся попытка иностранного государства конфисковать эти активы. В частности, это касается активов, принадлежащих лицам из окружения свергнутого президента Украины Виктора Януковича. Так, 15 февраля Федеральный совет объявил о начале административных процедур по конфискации средств, которые были заморожены с 2014 года. Речь идет примерно о 130 миллионов франков. Напомним, что через несколько дней после отстранения Виктора Януковича от власти Федеральный совет распорядился заморозить любые швейцарские активы, принадлежащие как бывшему президенту, так и его окружению. В последующие месяцы Украина возбудила уголовное дело с целью конфискации этих средств и направила швейцарским властям несколько запросов о взаимной помощи. С тех пор Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и доказательства. Несмотря на это сотрудничество, украинские власти столкнулись с трудностями в своих усилиях по конфискации, а с началом войны проблемы еще более усугубились. Федеральный совет посчитал, что теперь возбуждение процедуры конфискации возможно и целесообразно.

Цель инициированных швейцарским правительством процедур состоит в том, чтобы определить в каждом конкретном случае, имеют ли активы незаконное происхождение и могут ли они быть конфискованы. Средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока швейцарские суды не примут решение об их конфискации. Если активы будут окончательно конфискованы, то они будут возвращены украинскому народу в соответствии с международным соглашением. Как подчеркивается в правительственном коммюнике, это решение не связано с санкциями, введенными в отношении России.

Добавим, что на международном уровне обсуждаются возможности конфискации валютных резервов Банка России, а также другой российской государственной собственности. Также рассматривается вопрос об ужесточении наказаний за нарушение санкций. Швейцария внимательно следит за ходом обсуждений и, независимо от их исхода, намерена и далее оказывать поддержку Украине.