Лишенные счета в швейцарском банке |Privé d’un compte bancaire en Suisse

Наша Газета уже рассказывала, что в условиях продолжающейся войны в Украине и ужесточения антироссийских санкций российские клиенты стали обузой для швейцарских банков, многие из которых приняли решение прекратить деловые отношения с россиянами. Однако подобная ситуация может коснуться и обычных швейцарцев, а также тех, кто не имеет связей с находящимися под санкциями компаниями и не вызывает подозрений в мошенничестве или отмывании средств.