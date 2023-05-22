Идея использования замороженных российских средств для восстановления Украины активно обсуждается в Евросоюзе, США и Великобритании. Подобные дискуссии не обошли стороной и Швейцарию. Для изучения юридических аспектов этого вопроса Федеральный совет даже создал внутреннюю рабочую группу под руководством Федерального департамента юстиции. Эксперты пришли к выводу, что экспроприация, причем без компенсации, частной собственности легального происхождения несовместима с действующим швейцарским законодательством.

Некоторые российские СМИ поспешили тогда сообщить, что Берн однозначно не будет конфисковывать санкционные активы. А Наша Газета обратила внимание на слова «легальное происхождение». Дело в том, что конфискация средств в рамках уголовного дела и их последующая реституция как раз допустимы. Именно этот пункт сейчас обсуждается швейцарскими чиновниками.

Как стало известно нашим коллегам из Le Temps, дискурс федеральной администрации немного изменился. Если ранее в Берне категорически отрицали возможность конфискации, то сейчас чаще говорят о том, что возможно сделать при существующих правовых основах. В частности, средства, полученные преступным путем, теоретически могли бы быть конфискованы Швейцарией. Напомним, что Берн заморозил 7,5 млрд санкционных активов и 15 объектов недвижимости. (Не)законность их происхождения должна быть установлена судом, а судебному заседанию должно предшествовать долгое расследование кантональных, федеральных и иностранных прокуроров. В швейцарском законодательстве, впрочем, пока нет основы для передачи конфискованных активов Украине.

Более того, по сообщениям Le Temps, Берн рассматривает возможность использования средств Банка России для получения прибыли, которую также можно было бы направить на восстановление Украины. Напомним, что в начале мая стало известно, что общая сумма хранящихся в Швейцарии резервов Центрального банка Российской Федерации составляет около 7,4 млрд франков.

В целом, Федеральный совет внимательно следит за шагами Брюсселя, но вряд ли будет принимать какие-либо решения раньше своего главного коммерческого партнера. В Евросоюзе уже были сформированы несколько рабочих групп по замороженным и недвижимым активам. Одна из изучаемых ими опций касается ареста заблокированных российских средств, если их владельцы пытались обойти санкции. Берн может последовать этому примеру или, по крайней мере, наметить стратегию действий и дать конструктивный ответ, если ЕС снова будет критиковать Швейцарию за неповоротливость в вопросе оказания помощи Украине.

Тем временем, Швейцария уже поддержала проект Совета Европы по созданию реестра нанесенного Украине ущерба. Киев должен составить документальную опись, принимая во внимание как человеческие, так и материальные потери. Реестр может послужить основой для судебных дел и выплат репараций со стороны России. По разным оценкам, на восстановление страны может понадобиться от 350 до более 1000 миллиардов долларов. Россия рассматривает этот проект как попытку «разграбить валютные резервы страны». Против высказались, среди прочих, Иран, Китай и Куба.

Вопросы возмещения военного ущерба будут подниматься и в ходе Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в конце июня в Лондоне. Учитывая недавний скандал с участием задержанного при получении крупной взятки главы Верховного суда Украины, можно предположить, что другой важной темой Конференции станут реформы в стране и борьба с коррупцией, как это было на прошлогодней конференции в Лугано.

Добавим, что в прошлую пятницу лидеры стран «Большой семерки» приняли решение о новых санкциях, направленных на то, чтобы лишить Россию необходимых для военной промышленности технологий и оборудования. Меры включают, среди прочего, запрет на экспорт товаров, используемых в военных целях. Под ограничения попали и компании, поставляющие военные материалы. Страны G7 также обязались ограничить торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России.