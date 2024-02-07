Автор: Надежда Сикорская, Женева, 07.02.2024.
Кажется, не за горами тот день, когда налоговый груз, лежащий на плечах женевских мелких и средних предприятий, будет облегчен.|
Il parait qu’avec un peu de patience la baisse de la fiscalité de l’outil de travail pour les entrepreneurs et entrepreneuses de Genève verra le jour.
В последнее время мы не раз имели поводы упоминать инициативы министра экономики Женевы Натали Фонтане, приветствуя ее здравый смысл. Особенно радует, когда инициативы эти из деклараций и проектов превращаются в нечто конкретное. И вот как раз такой случай.
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