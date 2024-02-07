Праздник (фискальный) на улице МСП (женевских) |La fête (fiscale) des PME (genevoises)

В последнее время мы не раз имели поводы упоминать инициативы министра экономики Женевы Натали Фонтане, приветствуя ее здравый смысл. Особенно радует, когда инициативы эти из деклараций и проектов превращаются в нечто конкретное. И вот как раз такой случай.