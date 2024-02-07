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среда, 7 февраля 2024 года   

Праздник (фискальный) на улице МСП (женевских) |La fête (fiscale) des PME (genevoises)

Автор: , Женева, .

Так выглядит лобби женевской налоговой инспекции после восьми месяцев ремонта(DR)

Кажется, не за горами тот день, когда налоговый груз, лежащий на плечах женевских мелких и средних предприятий, будет облегчен.

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Il parait qu’avec un peu de patience la baisse de la fiscalité de l’outil de travail pour les entrepreneurs et entrepreneuses de Genève verra le jour.

В последнее время мы не раз имели поводы упоминать инициативы министра экономики Женевы Натали Фонтане, приветствуя ее здравый смысл. Особенно радует, когда инициативы эти из деклараций и проектов превращаются в нечто конкретное. И вот как раз такой случай.

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налогообложение в Женеве
фискальная политика Женевы
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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