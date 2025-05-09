Федеральные советники встретились с делегациями США и Китая

Переговоры по вопросу таможенных пошлин, которые Дональд Трамп угрожает ввести в отношении швейцарских товаров, продолжаются. За встречей в Вашингтоне, о которой Наша Газета подробно рассказывала, последовала еще одна – на этот раз в Женеве.

В пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер и министр экономики Ги Пармелен встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Согласно коммюнике, переговоры «были позитивными и конструктивными и были направлены на обмен мнениями по ключевым моментам решения проблемы торговых тарифов».

«Мы надеемся, что скоро достигнем соглашения с США», - отметила в ходе пресс-конференции Карин Келлер-Суттер. Ожидается, что Швейцария станет одной из следующих (после Великобритании) стран, с которыми США достигнут принципиальной договоренности по тарифам. Швейцария завершит работу над декларацией о намерениях в течение ближайших недель. Затем швейцарская делегация в составе госсекретарей Даниэлы Штоффель и Элен Будлигер Артиеда отправится в США для продолжения переговоров.

Кроме того, в пятницу федеральные советники встретились с вице-премьером Китая Хэ Лифэном и обсудили «сложную ситуацию в международной торговой политике, двусторонние экономические отношения между Швейцарией и Китаем и ведущиеся переговоры по оптимизации двустороннего соглашения о свободной торговле».

Добавим, что в эти выходные Женева станет также площадкой для возобновления переговоров между США и Китаем. Эксперты надеются на то, что встреча министра финансов США и вице-премьера Китая будет содействовать деэскалации текущего торгового конфликта.