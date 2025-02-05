Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.02.2025.
Какие последствия для швейцарской экономики может иметь объявленная американским президентом торговая война?|
Quelles conséquences aura pour l’économie suisse la guerre commerciale annoncée par le président américain?
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