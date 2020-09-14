В 1972 году, в результате референдума на федеральном уровне, в Швейцарии была принята многоуровневая пенсионная система, действующая и по сей день. Первый уровень – это государственный пенсионный режим, состоящий из страхования старости, лиц, потерявших кормильца, и инвалидности. Основные законодательные базы: Закон о страховании старости и лиц, потерявших кормильца (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; Bundesgesetz über die Alters-und Hinterlassenenversicherung). Основная функция данного режима, который распространяется на всё население, проживающее или работающее на территории страны, – обеспечить прожиточный минимум.

Второй уровень пенсионной архитектуры – это дополнительный режим, обеспечивающий выплаты пенсий лицам, осуществлявшим трудовую деятельность. Основная законодательная база: Закон о профессиональном страховании старости, лиц, потерявших кормильца, и инвалидности (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen,- und Invalidenvorsorge). Данный режим является обязательным для подавляющего большинства работающего населения. Это означает, что выплаты в пенсионный фонд обязательны, когда зарплата достигает определённого уровня, который фиксируется каждый год постановлением правительства. Лица, имеющие свое дело и не получающие зарплату, то есть самозанятое население, могут производить выплаты в факультативном порядке. Основная цель режима – обеспечить пенсионерам уровень жизни, существовавший до их выхода на пенсию.

Наконец, третий уровень состоит из индивидуальных пенсионных схем. Подобные пенсионные отчисления доступны работающему населению (как наёмным работникам, так и независимым) и абсолютно факультативны. Государство предоставляет налоговые льготы с целью поощрения индивидуальных пенсионных накоплений для улучшения уровня жизни и обеспечения дополнительных источников дохода.

Цель данной публикации – рассмотреть именно третий уровень пенсий в Швейцарии. А для этого прежде всего необходимо обозначить различие между уровнем 3а и 3б.

Пенсия 3а называется «связанной», так как накопленные средства доступны только при определенных условиях: так, с 19 апреля 2017 года данный режим доступен исключительно для самозанятых резидентов Швейцарии.

Государство предлагает различные налоговые преференции при факультативных пенсионных отчислениях. Главный принцип достаточно прост: гражданин может каждый год перечислять в пенсионный фонд третьего уровня энную сумму, которая затем будет вычтена из дохода. В 2020 году максимальная сумма отчислений составляет 6 826 франков для тех, у кого уже есть пенсионные отчисления первого или второго уровней, и 20% годового заработка (максимум 34 128 франков) для лиц, не имеющих никаких других пенсионных накоплений.

Таким образом, возможно снизить подоходный налог. Кроме того, пенсионные накопления не облагаются налогом на состояние.

Не облагаются налогом также начисленные проценты и другие доходы, причем на весь срок действия пенсионной схемы. Сам накопленный капитал облагается налогом лишь при завершении схемы, но тоже по пониженной ставке.

Иначе говоря, уменьшить налоги можно три раза: во время произведения отчислений, в период действия схемы и при получении накопленных сбережений.

Стоит отметить, что с налоговой точки зрения выгодно делать отчисления в пенсионный фонд, когда доходы наиболее высокие, к примеру для состоящей в браке пары, где оба работают, так как супруги могут вычесть максимальные суммы из налогов дважды. Швейцарская особенность: окончательная сумма снижения налога зависит от кантона и места проживания.

Для еще большей налоговой экономии (в большинстве кантонов), возможно открыть несколько пенсионных счетов. Так появляется возможность забирать накопленный капитал постепенно, за пять лет до наступления пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 64 года для женщин).

Третий уровень пенсий также интересен при покупке недвижимости, так как капитал может использоваться для финансирования сделки или для выплаты ипотечного кредита. Также накопленный капитал может использоваться банками в качестве гарантии/обеспечения при выдаче кредита.

Как было упомянуто выше, существует также пенсионная схема 3б. Как правило, речь идет о контракте страхования жизни.

В данном случае, суммы отчислений не ограничены. Однако схема 3б предоставляет меньше налоговых преимуществ, чем схема 3а и доступна она только для резидентов Швейцарии.

Как она работает? Как правило, человек платит взнос, который затем инвестируется в финансовые продукты различной степени сложности. К примеру, в фонды. В некоторых кантонах, в том числе в Женеве, взносы возможно частично вычесть из налогов. В отличие от пенсионной схемы 3а, в данном случае средства могут быть затребованы клиентом согласно контракту через 5, 10 или, в большинстве случаев, 20 лет.

Проценты по данных контрактам также могут вычитаться из налогов в определенных случаях и в некоторых кантонах. Что касается самих контрактов, их существует огромное множество, с самыми различными условиями и обязательствами, с минимальным гарантированным капиталом, с фиксированной процентной ставкой, и т.д.

В любом случае, прежде чем заключать договор, важно проконсультироваться у финансового и налогового специалиста.

Об авторе: Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов

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