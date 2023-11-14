Автор: Заррина Салимова, Берн, 14.11.2023.
Согласно расчетам UBS, рост заработной платы в следующем году не сможет компенсировать инфляцию.|
Selon les calculs d’UBS, la croissance des salaires ne sera pas en mesure de compenser l’inflation l’année prochaine.
В швейцарских социальных сетях в последнее время получил распространение мем: транспорт, медстраховка, аренда, коммунальные услуги, продукты питания, одежда – все дорожает, и только зарплаты остаются стабильными. Швейцарские зарплаты действительно не поспевают за инфляцией, и еще одно подтверждение этому дано в новом исследовании UBS.
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Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
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