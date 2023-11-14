Покупательная способность швейцарцев под давлением |Le pouvoir d’achat des Suisses sous pression

В швейцарских социальных сетях в последнее время получил распространение мем: транспорт, медстраховка, аренда, коммунальные услуги, продукты питания, одежда – все дорожает, и только зарплаты остаются стабильными. Швейцарские зарплаты действительно не поспевают за инфляцией, и еще одно подтверждение этому дано в новом исследовании UBS.