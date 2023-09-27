Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 28 сентября 2023 года   

Медстраховка подорожает в 2024 году. И значительно |Assurance médicale: nette hausse des primes en 2024

Автор: , Берн, .

От таких новостей у кого угодно давление подскочит! Фото: Mockup Graphics, Unsplash

Размер средних ежемесячных взносов достигнет 359,50 франков, что на 28,70 франков (8,7%) больше, чем в 2023-м.

|

La prime moyenne mensuelle atteindra 359,50 francs en 2024, ce qui correspond à une augmentation de 28,70 francs (8,7%) par rapport à 2023.

Резкое увеличение стоимости медстраховки затронет все кантоны. В процентном отношении наименьшего подорожания стоит ожидать жителям кантонов Базель-городской и Аппенцелль-Иннерроден, тогда как в кантонах Тичино, Цуг и Аппенцелль-Ауссерроден рост составит более 10%. В Романдии наибольшее увеличение зафиксировано в кантонах Во (+9,9%), Невшатель (+9,8%) и Фрибург (+9,6%). В Юре прирост составит 9,1%, в Вале – 8,6%, а в Берне – 8,3%. Больше всех за страховку будут платить в Женеве – 454,4 франков (+9,1%).

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Статьи по теме: 
255 франков за страховку, кому это мешает?
В кантоне Во стоимость медицинской страховки будет зависеть от доходов
В Женеве будут лечить зубы по страховке?
В Швейцарии медицинская страховка обязательная и дорогая
А ты поменял медицинскую страховку?
Медицинская страховка – слишком дорогое удовольствие?
Медицинская страховка покрывает больше услуг
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 105.27

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские университеты – одни из лучших в Европе

 К такому выводу пришли составители нового рейтинга ведущих европейских вузов от Quacquarelli Symonds (QS).

Всего просмотров: 826

Трибунал, санкции и бункеры

 Мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Швейцарии.

Всего просмотров: 597

Старейшие гостиницы Женевы. 2

 Мы продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о развитии туризма в Швейцарии.

Всего просмотров: 554
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок Холмс

 Фото - Наша газета В продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.

Всего просмотров: 8,095

Пастернак, и с чем его едят?

 О чем вы думаете при слове «пастернак»? О поэзии или еде? Если о еде, то прекрасно, потому что сегодня мы вам расскажем о том, какие блюда можно приготовить из корнеплодов этого растения.

Всего просмотров: 15,045

Иммиграция и инновации

 В какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.

Всего просмотров: 604
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top