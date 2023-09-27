Автор: Заррина Салимова, Берн, 27.09.2023.
Размер средних ежемесячных взносов достигнет 359,50 франков, что на 28,70 франков (8,7%) больше, чем в 2023-м.|
La prime moyenne mensuelle atteindra 359,50 francs en 2024, ce qui correspond à une augmentation de 28,70 francs (8,7%) par rapport à 2023.
Резкое увеличение стоимости медстраховки затронет все кантоны. В процентном отношении наименьшего подорожания стоит ожидать жителям кантонов Базель-городской и Аппенцелль-Иннерроден, тогда как в кантонах Тичино, Цуг и Аппенцелль-Ауссерроден рост составит более 10%. В Романдии наибольшее увеличение зафиксировано в кантонах Во (+9,9%), Невшатель (+9,8%) и Фрибург (+9,6%). В Юре прирост составит 9,1%, в Вале – 8,6%, а в Берне – 8,3%. Больше всех за страховку будут платить в Женеве – 454,4 франков (+9,1%).
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