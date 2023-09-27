Медстраховка подорожает в 2024 году. И значительно |Assurance médicale: nette hausse des primes en 2024

Резкое увеличение стоимости медстраховки затронет все кантоны. В процентном отношении наименьшего подорожания стоит ожидать жителям кантонов Базель-городской и Аппенцелль-Иннерроден, тогда как в кантонах Тичино, Цуг и Аппенцелль-Ауссерроден рост составит более 10%. В Романдии наибольшее увеличение зафиксировано в кантонах Во (+9,9%), Невшатель (+9,8%) и Фрибург (+9,6%). В Юре прирост составит 9,1%, в Вале – 8,6%, а в Берне – 8,3%. Больше всех за страховку будут платить в Женеве – 454,4 франков (+9,1%).