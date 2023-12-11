Почему подорожало золото? |Pourquoi le prix de l’or a-t-il augmenté?

Исторический рекорд был побит в прошлый понедельник, когда стоимость унции золота достигла 2135 долларов – это примерно на 15% выше, чем в октябре, и в целом выше, чем когда-либо прежде. Предыдущий максимум был установлен в 2020 году и составил 2075 долларов.