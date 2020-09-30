Автор: Лейла Бабаева, Берн, 30. 09. 2020. Просмотров: 208
Сегодня в Гармонизированной системе (ГС) описания и кодифицирования товаров Всемирной таможенной организации (ВТО) существует единый код для различных типов золота. Из-за этого невозможно установить различие между аффинированным и неаффинированным металлом, а также между банковскими слитками и золотыми сплавами, отмечается в коммюнике Государственного секретариата по экономике Швейцарии. В связи с этим Конфедерация направила в ВТО предложение уточнить международную таможенную классификацию золота.
Швейцария начнет применять предложенные ею изменения с 1 января 2021 года. Как сказано выше, импортеры должны будут указывать в таможенных декларациях, о каком типе золота идет речь. Если страны-члены ВТО одобрят предложение Конфедерации, то новая таможенная классификация станет нормой во всем мире в 2027 году.
Именно благородный металл из рудников порой вызывает сомнения специалистов. Предполагается, что часть сырья, поступающего в Швейцарию через Дубай, доставляется из Африки, где золото нередко добывается кустарным способом, подчас с использованием детского труда. Такие рудники могут находиться в зонах боевых действий и быть под контролем вооруженных группировок. Новое правило для швейцарских импортеров позволит точно узнать, какое количество импортируемого золота поступает с рудников. Тем не менее, с точки зрения неправительственной организации Swissaid эта мера – лишь промежуточный шаг. Эксперт Swissaid Марк Уммель пояснил, что необходимо изменить и определение страны происхождения: «Если золото из Буркина-Фасо было аффинировано в Дубае, то швейцарский импортер должен объявить Буркина-Фасо страной добычи, а ОАЭ – страной, где выполнена переработка».
По мнению вице-президента Социалистической партии (PS/SP) Седрика Вермута, важно обеспечить условия импорта «чистого» золота, выгодные для производителей, соблюдающих этические нормы. Вместе с тем политик уверен, что меры по обеспечению прозрачности – лишь «небольшой шаг» вперед и что в ближайшие годы в этой сфере предстоит решить много важных вопросов. Депутат Национального совета от Либерально-радикальной партии (PLR/FDP) Лоран Верли предпочел бы предоставить импортерам и производителям возможность вводить собственные правила, но не возражает против вышеупомянутых изменений, так как речь идет не о контроле работы предприятия, а о контроле качества.
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