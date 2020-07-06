Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 6 июля 2020 года   

Novartis заплатит почти 730 млн, чтобы прекратить американские преследования|Novartis paie environ 730 millions pour arrêter des poursuites américaines

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 6. 07. 2020. Просмотров: 32

(DR)

Таков финальный эпизод в противостоянии между фармацевтической корпорацией и американским правосудием.

|

C’est ainsi que se termine le bras de fer entre le géant pharmaceutique et la justice américaine.

Название компании Novartis часто встречается на страницах Нашей Газеты, что не удивительно: транснациональная фармацевтическая корпорация со штаб-квартирой в Базеле, вторая по величине в мире и второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов генерирует много новостей. Чаще всего они позитивные: очередное новое лекарство, очередное проявление социальной ответственности, и получаем мы их обычно от пресс-службы компании.

Но эта новость прилетела из-за океана: 1 июля Департамент юстиции США сообщил на своем официальном сайте, что «фармацевтическая компания Novartis Pharmaceuticals Corporation (Novartis), зарегистрированная в Восточном Ганновере, штат Нью-Джерси, согласилась выплатить более 642 млн долларов для урегулирования вопросов, касающихся нарушения ею закона о неправомерных претензиях».

В переводе на человеческий язык это означает, что Novartis согласилась такой ценой избавиться от обвинений во взятках, раздаваемых врачам и пациентам.

Первое «полюбовное соглашение», достигнутое базельским фарма-гигантом и американским правосудием, касается обвинения в том, что, действуя через три благотворительных фонда, Novartis взял на себя ту треть стоимости, которую по идее оплачивают пациенты, принимающие два произведенных компанией лекарства: Gilenya (для лечения рецидивирующего рассеянного склероза у детей и подростков в возрасте от 10 лет и старше) и Afinitor (противоопухолевый препарат, который применяется для лечения различных форм рака).

Второй договор «закрыл» обвинения во взятках врачам, эти и другие лекарства компании выписывающим. 

Расплачиваться Novartis будет по двум, так сказать, статьям. 678 млн долларов (что соответствует 635,06 млн шв. франков) – за циклы проплаченных лекций и прочих рекламных мероприятий, организованных в 2002-2011 годах, и 51,25 млн долларов (48 млн франков) – за поддержку нескольких благотворительных фондов в 2010-2014 годах, уточняется в коммюнике компании.

«В течение более десяти лет Novartis платила сотни миллионов долларов за так называемые лекции, оплачивая гонорары лекторов, экстравагантные трапезы и дорогие алкогольные напитки, что на деле было не чем иным, как взятками, подталкивающими врачей по всей стране прописывать лекарства Novartis», - такова формулировка и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Одри Страусс.

 «Посредством этого и других дружественных урегулирований споров правительство демонстрирует свое намерение гарантировать, что фармацевтические компании не прибегают к взяткам для оказания влияния на врачей и пациентов с целью покупки некоторых лекарственных препаратов», - заявила Джоди Хант, заместитесь министра юстиции США.

Взятки – это, конечно, нехорошо, и намерение искоренить подобные методы, не раз заслуживавшие порицание фармацевтической индустрии в целом, похвально: вряд ли стоит рассуждать об опасностях продвижения лекарств по принципу «кукушка хвалит петуха».  

Выведением швейцарской компании на чистую воду в Америке общественность обязана не «группе товарищей», а конкретному человеку – Освальду Билотте, бывшему сотруднику Novartis в США, забившему тревогу в 2011 году – теперь он получит компенсацию, «размер которой предстоит определить», уточняется в коммюнике. Судя по вращающимся суммам, компенсация будет приличная.

 Одна из составляющих мирового соглашения – обещание Novartis «больше так не делать»: в течение пяти лет за соблюдением компанией корпоративной этики будет бдительно следить департамент здравоохранения.

В коммюнике Novartis говорится также о принятом компанией новом подходе к профессиональной подготовке врачей в интересах пациентов. «Сегодня мы – другое предприятие, с новым руководством, более прочной культурой и этикой», - подчеркнул генеральный директор Вас Нарасимхан, добавив, что «коммерческий успех не должен достигаться ценой уничтожения ценностей».

Разумеется, расследование велось несколько лет, и если для широкой публики его результат стал сюрпризом, то окружение компании было в курсе. Так, Кантональный банк Цюриха (ZKB) прокомментировал, что уже в прошлом году Novartis «отложила» 700 млн долларов, так что наложенные штрафы никого не шокировали. Аналитики банка уверены, что руководство компании сделало выводы из это пренеприятного опыта и сделает все необходимое, чтобы подобное не повторилось. Стыдно же все-таки, наверное. Да и денег жалко.   

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 74.52
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: обязательные маски и карантин для въезжающих

 Федеральный совет решил усилить защитные меры и ввести с 6 июля 2020 года правило обязательного ношения масок в общественном транспорте. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин.

Всего просмотров: 2,959

Covid-19: печальные рекорды пандемии

 В мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.

Всего просмотров: 1,966

Женевский автосалон продается

 О таком решении сообщил вчера на пресс-конференции президент фонда Женевского международного автошоу (ЖМА) Морис Турреттини.

Всего просмотров: 1,023
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

UBS обвинили за инвестиции в китайскую компанию

 Международная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.

Всего просмотров: 697

Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в Швейцарию

 С 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.

Всего просмотров: 1,521

Берн ждет Брексита и готовит соглашение с Лондоном

 Великобритания не захотела продлить переходный период после Брексита, поэтому самый вероятный вариант – жесткий разрыв связей с Евросоюзом в конце 2020 года. При таком развитии событий Конфедерация могла бы упрочить свое положение между двух сильных сторон.

Всего просмотров: 700
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top