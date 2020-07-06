Название компании Novartis часто встречается на страницах Нашей Газеты, что не удивительно: транснациональная фармацевтическая корпорация со штаб-квартирой в Базеле, вторая по величине в мире и второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов генерирует много новостей. Чаще всего они позитивные: очередное новое лекарство, очередное проявление социальной ответственности, и получаем мы их обычно от пресс-службы компании.



Но эта новость прилетела из-за океана: 1 июля Департамент юстиции США сообщил на своем официальном сайте, что «фармацевтическая компания Novartis Pharmaceuticals Corporation (Novartis), зарегистрированная в Восточном Ганновере, штат Нью-Джерси, согласилась выплатить более 642 млн долларов для урегулирования вопросов, касающихся нарушения ею закона о неправомерных претензиях».

В переводе на человеческий язык это означает, что Novartis согласилась такой ценой избавиться от обвинений во взятках, раздаваемых врачам и пациентам.

Первое «полюбовное соглашение», достигнутое базельским фарма-гигантом и американским правосудием, касается обвинения в том, что, действуя через три благотворительных фонда, Novartis взял на себя ту треть стоимости, которую по идее оплачивают пациенты, принимающие два произведенных компанией лекарства: Gilenya (для лечения рецидивирующего рассеянного склероза у детей и подростков в возрасте от 10 лет и старше) и Afinitor (противоопухолевый препарат, который применяется для лечения различных форм рака).

Второй договор «закрыл» обвинения во взятках врачам, эти и другие лекарства компании выписывающим.



Расплачиваться Novartis будет по двум, так сказать, статьям. 678 млн долларов (что соответствует 635,06 млн шв. франков) – за циклы проплаченных лекций и прочих рекламных мероприятий, организованных в 2002-2011 годах, и 51,25 млн долларов (48 млн франков) – за поддержку нескольких благотворительных фондов в 2010-2014 годах, уточняется в коммюнике компании.

«В течение более десяти лет Novartis платила сотни миллионов долларов за так называемые лекции, оплачивая гонорары лекторов, экстравагантные трапезы и дорогие алкогольные напитки, что на деле было не чем иным, как взятками, подталкивающими врачей по всей стране прописывать лекарства Novartis», - такова формулировка и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Одри Страусс.



«Посредством этого и других дружественных урегулирований споров правительство демонстрирует свое намерение гарантировать, что фармацевтические компании не прибегают к взяткам для оказания влияния на врачей и пациентов с целью покупки некоторых лекарственных препаратов», - заявила Джоди Хант, заместитесь министра юстиции США.

Взятки – это, конечно, нехорошо, и намерение искоренить подобные методы, не раз заслуживавшие порицание фармацевтической индустрии в целом, похвально: вряд ли стоит рассуждать об опасностях продвижения лекарств по принципу «кукушка хвалит петуха».



Выведением швейцарской компании на чистую воду в Америке общественность обязана не «группе товарищей», а конкретному человеку – Освальду Билотте, бывшему сотруднику Novartis в США, забившему тревогу в 2011 году – теперь он получит компенсацию, «размер которой предстоит определить», уточняется в коммюнике. Судя по вращающимся суммам, компенсация будет приличная.



Одна из составляющих мирового соглашения – обещание Novartis «больше так не делать»: в течение пяти лет за соблюдением компанией корпоративной этики будет бдительно следить департамент здравоохранения.

В коммюнике Novartis говорится также о принятом компанией новом подходе к профессиональной подготовке врачей в интересах пациентов. «Сегодня мы – другое предприятие, с новым руководством, более прочной культурой и этикой», - подчеркнул генеральный директор Вас Нарасимхан, добавив, что «коммерческий успех не должен достигаться ценой уничтожения ценностей».

Разумеется, расследование велось несколько лет, и если для широкой публики его результат стал сюрпризом, то окружение компании было в курсе. Так, Кантональный банк Цюриха (ZKB) прокомментировал, что уже в прошлом году Novartis «отложила» 700 млн долларов, так что наложенные штрафы никого не шокировали. Аналитики банка уверены, что руководство компании сделало выводы из это пренеприятного опыта и сделает все необходимое, чтобы подобное не повторилось. Стыдно же все-таки, наверное. Да и денег жалко.