Мы писали о том, что фирма AveXis, принадлежащая швейцарскому фармацевтическому гиганту Novartis, распределит бесплатно, по принципу лотереи 100 доз самого дорогого в мире лекарства – Zolgensma, предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии у детей. Однократная инъекция Zolgensma стоит более 2 млн франков, т.е. не по карману даже многим состоятельным людям. В интервью телерадиокомпании RTS главный редактор журнала Revue médicale suisse Бертран Кифер отметил, что появление на рынке столь дорогого препарата – повод для беспокойства. Эксперт убежден, что в скором будущем будут разработаны и другие виды лечения, но, если их цена окажется столь же высокой, то это станет причиной краха системы здравоохранения.



Чтобы понять причины дороговизны лекарства Zolgensma, необходимо вспомнить историю его разработки. Первоначально работы вела французская компания Généthon, в 2007 году ее сотрудники нашли способ замены больных генов на здоровые. Позднее патент купила американская фирма AveXis, которую Novartis приобрела в 2018-м за 8,5 млрд франков. Чтобы лекарство начало приносить доход, базельская компания должна вначале покрыть стоимость покупки американского предприятия, а также расходы на лабораторные исследования и клинические испытания, в сумме более 9 млрд франков. По данным RTS, Novartis не пожелала ответить на вопрос о том, почему она приобрела американскую фирму за 8,5 млрд франков, если та вложила в создание Zolgensma «только» 530 млн.



Добавим, что покупка фармацевтическими концернами стартапов – нередкое явление. Из 39 медикаментов, одобренных в Швейцарии с 2018 года, не менее 27 были разработаны сравнительно небольшими компаниями. Что касается Novartis, то все шесть ее препаратов, одобренных в последнее время в Конфедерации, созданы экспертами других фирм, а из лекарств, находящихся на стадии разработки, 27 были куплены, а 22 «увидели свет» в лабораториях базельского концерна.



Цена приобретения небольших компаний фармацевтическими гигантами беспокоит экспертов, уверенных, что суммы сделок сказываются на стоимости препаратов. За последние 20 лет 16 «китов», среди которых – Novartis, Roche, Pfizer, Johnson & Johnson и т.д., поглотили сотни фирм, потратив на это около 1200 млрд франков. Если Pfizer выложила 373,9 млрд за 30 предприятий, то Roche и Novartis – 84,4 и 120,7 млрд соответственно, приобретя 49 и 45 компаний. Конечно, есть и другие концерны, но сейчас речь идет о тех, которые выпустили на швейцарский рынок новые лекарства в период с января 2018 года по настоящее время.





Бертран Кифер отметил, что на цену покупки влияет и конкуренция между крупными игроками. По его мнению, это неэтичная практика: «Речь идет не об iPhone с улучшенным экраном, а о жизнях детей». Желание приобрести компанию, когда разрабатываемый ею препарат почти готов, объясняется стремлением снизить риск: покупателю остается проделать меньше работы и выше вероятность того, что новое наименование будет выпущено на рынок. В этой ситуации концерны выступают в роли финансистов, оставляя исследования небольшим предприятиям и университетам.Возвращаясь к Zolgensma, добавим, что, продавая свой патент фирме AveXis, компания Généthon добавила в договор условие, по которому это лекарство должно быть по карману французским пациентам. Интересно узнать, как именно Франция будет использовать эту статью в рамках переговоров с Novartis. Кстати, по информации издания TagesAnzeiger, из-за критики метода распределения бесплатных доз дорогого препарата AveXis отказалась от принципа лотереи. Руководство Novartis намерено сформулировать новые правила выбора детей, которым будут сделаны спасительные инъекции.