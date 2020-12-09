Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн, 9. 12. 2020.
Сегодня кредитно-финансовому учреждению не обязательно иметь штаб-квартиру в центре Женевы или Цюриха, чтобы привлечь клиентов. По словам экспертов, услуги тех, кто изначально начинают бизнес в интернете, часто удобнее и качественнее, чем у традиционных игроков. Необанки, или онлайн-банки, можно разделить на три категории:
- Учреждения, изначально основанные как необанки. Как правило, они не предоставляют полный набор услуг, а начинают работу с 1-3 ключевыми услугами.
- Необанки, созданные традиционными кредитно-финансовыми учреждениями. Привычные всем банки с сетью отделений в разных городах и странах по ряду причин – несовершенство ИТ-инфраструктуры, плохо оцифрованные процессы и т.д. – неспособны измениться в кратчайшие сроки, следуя современным тенденциям. В этом случае они просто создают собственные необанки, которые успешно привлекают клиентов.
- Наконец, существуют онлайн-банки, за которыми стоят гиганты интернет-технологий: Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba, Tencent.
За счет сравнительно небольшого числа сотрудников необанки имеют возможность предлагать свои услуги дешевле, чем традиционные учреждения, которые, по имеющимся прогнозам, в будущем из-за такой конкуренции рискуют потерять 10-30% своей прибыли. В последние пять лет число необанков в Европе выросло, но в Швейцарии эта тенденция стала заметна сравнительно недавно. Одно из новейших онлайн-учреждений Конфедерации называется FlowBank, его штаб-квартира, где работают 90 сотрудников, расположена в Женеве. Основатель FlowBank Шарль-Анри Сабе отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что его детище станет самым конкурентоспособным в стране. Он добавил, что в США есть онлайн-банки, которые не взимают комиссий за свои услуги, и выразил надежду на то, что такую же стратегию со временем начнут применять и швейцарские учреждения.
Действительно, список преимуществ необанков впечатляет:
- интуитивно понятные мобильные приложения,
- конкурентное ценообразование,
- открытая экосистема,
- выпуск новых продуктов на рынок в кратчайшие сроки,
- эффективное сотрудничество с технологичными стартапами.
По словам представителя консалтинговой компании Deloitte Жана-Франсуа Лагассе, в последние 5-6 лет объем активов под управлением традиционных игроков вырос более чем на 40%, но при этом доходы сократились на 10%. К этому следует прибавить замедление роста бизнеса на фоне финансовых кризисов и рост затрат на соблюдение норм в области банковского надзора. В последние годы таких норм стало больше, и на их внедрение традиционные банки потратили то время, которое могли бы потратить на освоение новых технологий. Тем не менее, это не означает, что они скоро уйдут с рынка – как сказано выше, часть из них создают свои необанки, а другие просто покупают уже существующие. Классическим кредитно-финансовым учреждениям Швейцарии придется приложить большие усилия, чтобы шагать в ногу со временем, однако ситуация не столь однозначна, как может показаться, так как у онлайн-банков тоже есть проблемы. У таких новичков нет своей истории, поэтому им непросто завоевать доверие населения. В отсутствие клиентской базы им сложно нарастить собственную аудиторию, поскольку на рынке множество других игроков. Наконец, доходность многих необанков находится под вопросом: предлагая свои услуги бесплатно, они надеются, что клиенты останутся с ними и доверят им управление своими активами, что происходит далеко не всегда.
Впрочем, если вспомнить, как часто сегодня употребляется слово «дигитализация» и его синонимы, то становится понятно, что будущее – за онлайн-технологиями. На это указывает и тот факт, что главой банка UBS в этом году стал Ральф Хамерс, который много лет проработал в нидерландском кредитно-финансовом учреждении ING, где успешно внедрил новейшие информационные технологии.
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