Мир не стоит на месте, одно из доказательств этого утверждения – данные Всемирного банка о денежных переводах. C 1980 по 2019 годы общая сумма ежегодно отправляемых денег на планете выросла с 35,8 млрд до 714 млрд долларов. Этой услугой активно пользуются жители приграничных территорий, экспаты, студенты, мигранты, предприятия и НПО. На сайте Организации Объединенных Наций отмечается, что мигранты переводят на родину втрое больше средств, чем богатые страны предоставляют развивающимся. Фонд ООН для инвестиций в развитие и Программа развития ООН поддержали инициативу ряда государств-членов всемирной организации, предложивших на период пандемии сделать денежные переводы мигрантов бесплатными. Первоначально с инициативой выступили правительства Швейцарии и Великобритании.

Конфедерация, где немалую часть населения составляют выходцы из других стран, представляет собой прекрасный рынок для компаний, специализирующихся на денежных переводах. Лидер в этой сфере – американское предприятие Western Union, которое ведет свою историю с 1851 года. Имея более 500 тыс. отделений в мире (из них 300 – в Швейцарии) и предлагая свои услуги онлайн в 75 странах, заокеанская фирма сегодня инвестирует в дигитализацию. «По нашим прогнозам, цифровые услуги станут основным стимулом роста в нашем секторе в ближайшие годы», - отметил в интервью журналу Bilan представитель Western Union Мохамед Эль Калуки.

Американская компания MoneyGram занимает второе место на рынке денежных переводов в Конфедерации, и, кроме обслуживания клиентов в физических отделениях, предлагает онлайн-услуги в 70 странах. 28% транзакций MoneyGram осуществляются по интернету, в первом квартале 2020 года компания зафиксировала в этой сфере рост в размере 57%. Тройку лидеров в Швейцарии замыкает фирма Ria Money Transfer, которая работает в Конфедерации с 2005 года. Мобильное приложение Ria Money Transfer доступно в нескольких регионах мира, в Европе оно будет запущено в этом месяце.

Отметим, что дигитализация услуг лидеров продиктована в первую очередь конкуренцией с другими игроками на рынке, которые привлекают клиентов более низкими комиссиями за перевод. Среди них – британская компания TransferWise, основанная в 2011 году и завоевавшая доверие 7 млн человек. Представитель TransferWise в Европе Томас Адамски подчеркнул, что услуги его фирмы пользуются большим спросом в Швейцарии, где расположены штаб-квартиры многих компаний и работает немало фронтальеров.

Женевская фирма b-Sharpe с 2013 года предлагает конвертацию валют онлайн по курсам выгоднее банковских, и за годы своего существования уже обменяла 1,3 млрд франков, позволив своим клиентам сэкономить более 8 млн франков. Основатель b-Sharpe Жан-Марк Сабе рассказал, что дигитализация сильно повлияла на привычки потребителей: сегодня они ожидают молниеносного обслуживания, доступного в любой момент и из любого места. Эксперт добавил, что на рынке денежных переводов скоро появятся новые игроки, использующие для оказания услуг технологию блокчейн. По его мнению, эти новички совершат такой же переворот, какой в свое время совершили фирмы, предлагающие отправлять деньги онлайн. В качестве примера стоит привести проект Libra компании Facebook, предполагающий совершение транзакций между частными лицами на международном уровне.

Еще одним фактором роста рынка денежных переводов онлайн стала пандемия Covid-19. Лозаннская компания Monito, созданная в 2013 году, предлагает воспользоваться на ее сайте механизмом сравнения комиссий и курсов обмена в режиме реального времени. В период распространения коронавируса резко выросло число пользователей сайта Monito, сейчас их более 2 млн в разных странах мира. Клиенты, желающие отправить деньги за границу, сегодня могут выбирать из большого числа компаний, и людям, не связанным профессионально с денежными переводами, остается лишь воскликнуть: «Да здравствует конкуренция!»