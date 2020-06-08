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понедельник, 8 июня 2020 года   

Денежные переводы из Швейцарии: кому доверить средства?|Transferts d’argent depuis la Suisse: à qui confier ses moyens?

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 8. 06. 2020. Просмотров: 463

© Christine Roy/unsplash.com

В Конфедерации работают много компаний, предлагающих услуги по переводу денег в разные страны мира. О том, кто лидирует на рынке, и как найти наилучший курс обмена – в сегодняшней статье.|
Dans la Confédération, il y a de nombreuses compagnies qui offrent des services d'envoi d'argent vers différents pays du monde. Dans notre article d'aujourd'hui nous racontons qui sont les leaders du marché et comment trouver le meilleur taux de change.

Мир не стоит на месте, одно из доказательств этого утверждения – данные Всемирного банка о денежных переводах. C 1980 по 2019 годы общая сумма ежегодно отправляемых денег на планете выросла с 35,8 млрд до 714 млрд долларов. Этой услугой активно пользуются жители приграничных территорий, экспаты, студенты, мигранты, предприятия и НПО. На сайте Организации Объединенных Наций отмечается, что мигранты переводят на родину втрое больше средств, чем богатые страны предоставляют развивающимся. Фонд ООН для инвестиций в развитие и Программа развития ООН поддержали инициативу ряда государств-членов всемирной организации, предложивших на период пандемии сделать денежные переводы мигрантов бесплатными. Первоначально с инициативой выступили правительства Швейцарии и Великобритании.

Конфедерация, где немалую часть населения составляют выходцы из других стран, представляет собой прекрасный рынок для компаний, специализирующихся на денежных переводах. Лидер в этой сфере – американское предприятие Western Union, которое ведет свою историю с 1851 года. Имея более 500 тыс. отделений в мире (из них 300 – в Швейцарии) и предлагая свои услуги онлайн в 75 странах, заокеанская фирма сегодня инвестирует в дигитализацию. «По нашим прогнозам, цифровые услуги станут основным стимулом роста в нашем секторе в ближайшие годы», - отметил в интервью журналу Bilan представитель Western Union Мохамед Эль Калуки.

Американская компания MoneyGram занимает второе место на рынке денежных переводов в Конфедерации, и, кроме обслуживания клиентов в физических отделениях, предлагает онлайн-услуги в 70 странах. 28% транзакций MoneyGram осуществляются по интернету, в первом квартале 2020 года компания зафиксировала в этой сфере рост в размере 57%. Тройку лидеров в Швейцарии замыкает фирма Ria Money Transfer, которая работает в Конфедерации с 2005 года. Мобильное приложение Ria Money Transfer доступно в нескольких регионах мира, в Европе оно будет запущено в этом месяце.

Отметим, что дигитализация услуг лидеров продиктована в первую очередь конкуренцией с другими игроками на рынке, которые привлекают клиентов более низкими комиссиями за перевод. Среди них – британская компания TransferWise, основанная в 2011 году и завоевавшая доверие 7 млн человек. Представитель TransferWise в Европе Томас Адамски подчеркнул, что услуги его фирмы пользуются большим спросом в Швейцарии, где расположены штаб-квартиры многих компаний и работает немало фронтальеров.

Женевская фирма b-Sharpe с 2013 года предлагает конвертацию валют онлайн по курсам выгоднее банковских, и за годы своего существования уже обменяла 1,3 млрд франков, позволив своим клиентам сэкономить более 8 млн франков. Основатель b-Sharpe Жан-Марк Сабе рассказал, что дигитализация сильно повлияла на привычки потребителей: сегодня они ожидают молниеносного обслуживания, доступного в любой момент и из любого места. Эксперт добавил, что на рынке денежных переводов скоро появятся новые игроки, использующие для оказания услуг технологию блокчейн. По его мнению, эти новички совершат такой же переворот, какой в свое время совершили фирмы, предлагающие отправлять деньги онлайн. В качестве примера стоит привести проект Libra компании Facebook, предполагающий совершение транзакций между частными лицами на международном уровне.

Еще одним фактором роста рынка денежных переводов онлайн стала пандемия Covid-19. Лозаннская компания Monito, созданная в 2013 году, предлагает воспользоваться на ее сайте механизмом сравнения комиссий и курсов обмена в режиме реального времени. В период распространения коронавируса резко выросло число пользователей сайта Monito, сейчас их более 2 млн в разных странах мира. Клиенты, желающие отправить деньги за границу, сегодня могут выбирать из большого числа компаний, и людям, не связанным профессионально с денежными переводами, остается лишь воскликнуть: «Да здравствует конкуренция!»

 

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