Из швейцарского музея украли царский перстень | Une bague historique a été volée dans un musée suisse

Автор: Заррина Салимова, Базель, 25.06.2025.
Фото: HMB

Пропавшее кольцо было сделано из броши, подаренной Александром I хозяйке базельского особняка, в котором он останавливался в январе 1814 года.

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La bague disparue a été fabriquée à partir d’une broche offerte par Alexandre Ier à la maîtresse de la maison où il séjournait en janvier 1814.

Историческое кольцо хранилось в «Haus zum Kirschgarten» (что переводится с немецкого как «Дом у вишневого сада»), одном из трех филиалов Базельского исторического музея. Оно таинственным образом исчезло из витрины, оборудованной системой сигнализации. Судя по всему, преступление было замечено не сразу: музей обнаружил пропажу в конце мая и сообщил об этом в полицию. Расследование до сих пор не увенчалось успехом. Стремясь увеличить вероятность того, что кольцо будет найдено, музей предал дело огласке.

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кражи в Швейцарии
Базель
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