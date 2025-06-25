Историческое кольцо хранилось в «Haus zum Kirschgarten» (что переводится с немецкого как «Дом у вишневого сада»), одном из трех филиалов Базельского исторического музея. Оно таинственным образом исчезло из витрины, оборудованной системой сигнализации. Судя по всему, преступление было замечено не сразу: музей обнаружил пропажу в конце мая и сообщил об этом в полицию. Расследование до сих пор не увенчалось успехом. Стремясь увеличить вероятность того, что кольцо будет найдено, музей предал дело огласке.