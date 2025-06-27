Остров Святого Петра: по следам Руссо

Жан-Жак Руссо, родившийся в Женеве 28 июня 1712 года, прожил бурную жизнь. Его многочисленные труды и революционные идеи свободы и равенства, с одной стороны, сделали его одним из главных философов эпохи Просвещения. С другой, его взгляды стоили ему покоя и вызывали недовольство власть имущих, изгонявших опасного с политической точки зрения Руссо со своих земель. Странствия, интриги, побеги, потрясения, критика оппонентов – неудивительно, что одним из самых счастливых периодов в его жизни стало размеренное и наполненное созерцанием и размышлениями пребывание на острове Св. Петра. О жизни мыслителя мы уже подробно рассказывали, а сегодня предлагаем отправиться в место, ставшее для него прибежищем в череде преследований и изгнаний.

Технически остров Святого Петра – это полуостров, но так было не всегда. Ранее он был настоящим островом, причем самым большим в Швейцарии. В ходе первой коррекции воды в Юре, в период с 1868 по 1875 годы, уровень Бильского озера был понижен более чем на два метра, в результате чего образовался переход между городком Эрлах и островом.

Сегодня вся территория острова считается природным заповедником. Добраться до него можно по озеру, например, на кораблике из Биля или на лодке из окрестных винодельческих деревень. Любители пеших прогулок могут пройти вдоль всего острова пешком. Пятикилометровая дорога из Эрлаха до дома, где жил Руссо, займет около часа. Вдоль всего маршрута установлены таблички с информацией о фауне, флоре и истории острова. За разглядыванием пейзажей вы и не заметите, как быстро пролетит это время! Здесь как-то по-особенному откликаются в душе слова Руссо о том, что «природа создала человека счастливым и добрым, но общество развращает его и делает несчастным». Тропа действительно очень живописная, а ландшафт постоянно меняется: тростниковые заросли, виноградники, небольшие песчаные пляжи, леса, поля… Виды местами совсем не швейцарские: если бы не горы на горизонте, можно было бы подумать, что вы оказались в каком-то из фильмов Тарковского.

Остров был заселен еще в незапамятные времена. На берегах обнаружены поселения бронзового века, известные как свайные жилища или палафиты. Позже остров стал древнеримским местом поклонения, затем – последним пристанищем Меровингов. В начале XII века остров был передан в дар могущественному ордену Клюни. Клюнийский приорат был посвящен Святым Петру и Павлу, откуда и пошло название острова. Около 1100 года монахи-клюнийцы основали здесь монастырский комплекс и оставались в нем вплоть до Реформации, т.е. до начала XVI века. В 1530 году остров вместе с постройками перешел Берну, который вскоре устроил в помещениях бывшего монастыря первые комнаты для гостей. Сейчас в исторических стенах работают отель и ресторан St. Petersinsel, где можно увидеть комнату Жан-Жака Руссо.

Осенью 1765 года философ прожил в доме на острове шесть недель. Он приехал сюда, так как больше не чувствовал себя в безопасности в Невшателе, вступив в конфликт с религиозными властями. Ему было 53 года, он был измотан и нуждался в покое и утешении. Руссо находил остров очаровательным. «Маленький остров, на котором я нахожусь, кажется мне подходящим местом для моего уединения. Он очень приятен; здесь нет ни церковников, ни подстрекаемых ими разбойников», - писал он в письме парижскому книготорговцу Пьерру Ги в октябре 1765 года.

Комнату Руссо может посетить любой желающий, причем бесплатно. Пройдите через зал ресторана, поднимитесь на второй этаж и вы увидите простую деревянную дверь с надписью J.J. Rousseau. Узкая кровать, стулья, стол, зеркало напротив окна, откуда открывается пасторальный вид на другой берег озера…

В полу около бирюзовой печи – потайная дверца, которая вела в комнату на первом этаже. Руссо якобы использовал этот люк, чтобы избежать любопытных посетителей и, заслышав их шаги, незаметно выйти из дома, а затем спрятаться в лесу. Сегодня дверцу держат приоткрытой: кажется, будто Руссо просто ненадолго вышел.

Куда же он мог уйти? Может быть, спустился к воде? Философ много времени проводил в созерцании природы, что дарило ему душевный покой. «Когда наступал вечер, я спускался с вершин острова и охотно шел посидеть у озера в каком-нибудь укромном местечке; там шум волн и движение воды приковывали мои чувства и изгоняли из моей души всякое беспокойство, погружая ее в восхитительную задумчивость, и ночь часто заставала меня врасплох», - писал он позже.

На острове Руссо не только творил и размышлял, но и занимался своим излюбленным делом – ботаникой. С этой наукой философа познакомил невшательский врач Жан-Антуан д’Ивернуа. Известно о нескольких гербариях Руссо, причем один из них не так давно был приобретен ботаническим садом Женевы на аукционе в Париже. Руссо планировал системно изучить островную флору, разделив участки на «кантоны». Однако его труд «Flora Petrinsularis» так и не увидел свет: отъезд Руссо положил конец этим планам.

Мыслитель был готов остаться на острове и «закончить здесь свои страдания и дни», но бернские патриции этого не позволили. Остров и дом, где жил Руссо, принадлежали Берну, который запретил Руссо жить в своих владениях. Руссо надеялся на милость, одновременно констатируя в одном из писем, что «… правительства очень часто отменяют сделанное ими добро, но никогда - зло; это одна из первых государственных максим во всем мире». После шести недель пребывания Руссо был изгнан бернскими патрициями и уехал в Англию.

Тем не менее он до конца жизни с теплотой вспоминал о времени, проведенном на острове. «Я останавливался во многих очаровательных местах, но нигде я не чувствовал себя таким по-настоящему счастливым, как на острове Святого Петра посреди Бильского озера, и ни об одном месте я не вспоминаю с такой сладкой ностальгией», - писал Руссо незадолго до смерти. Он признавался, что предпочел бы, чтобы это убежище стало его пожизненной тюрьмой, «чтобы я был изгнан туда навсегда и лишен всякой возможности снова покинуть остров».

Помимо бывшего монастыря, на острове есть и другие места, связанные с Руссо. В пяти минутах ходьбы от отеля находится симпатичный павильон, который был особенно дорог философу – здесь виноделы устраивали праздники. В противоположной стороне, около южного причала, стоит бюст Жан-Жака Руссо: копия знаменитой работы Жана-Антуана Гудона была установлена в 1904 году. Наконец, на холме, который до коррекции возвышался как маленький остров, Руссо держал колонию диких кроликов. Он часто приплывал сюда на лодке из монастыря и однажды решил усовершенствовать этот «маленький рай», торжественно выпустив домашних кроликов, которых привез из Невшателя. Кролики Руссо хорошо размножались и уже через несколько поколений приобрели коричневый окрас, как в дикой природе.

Благодаря Руссо остров Св. Петра, о котором он упоминал в письмах, «Исповеди» и «Прогулках одинокого мечтателя», прославился на всю Европу и стал излюбленным местом отдыха королей, государственных деятелей, художников, революционеров, ученых и поэтов. Здесь бывали Иоганн Вольфганг фон Гете, супруга Наполеона Жозефина, короли Пруссии, Швеции и Баварии. Многие из почитателей творчества Руссо оставляли на стенах восторженные надписи – некоторые из выцарапанных посвящений видны и сегодня.