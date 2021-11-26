Живут ли швейцарцы от зарплаты до зарплаты или могут позволить себе приобрести все, что захочется? Что удается откладывать среднестатистической семье? И какие статьи расходов оказываются самыми затратными? Ответы на эти вопросы содержатся в новом докладе федеральной службы статистики о доходах и расходах швейцарских домохозяйств (последние имеющиеся данные относятся к 2019 году).

Итак, в 2019 году среднестатистическое домохозяйство, состоящее из 2,11 человек, зарабатывало 9 582 франка в месяц. После вычета обязательных расходов у семьи оставался в среднем доход в размере 6 609 франков. Любопытно, что далеко не все располагали этой суммой: 60% домохозяйств имели доход ниже среднего по стране. При этом уровень дохода в домохозяйствах, состоящих из одного человека, часто ниже, чем в домохозяйствах из нескольких человек, поскольку в последнем случае многие члены семьи могут вносить свой вклад в формирование семейного бюджета.

Как же швейцарцы зарабатывают на жизнь? Больше всего средств приносит доход от оплачиваемой деятельности, то есть зарплата, которая составила 73,4% от ежемесячного бюджета. Вторым по величине источником дохода были пенсии и социальные выплаты, на которые приходилось в среднем 21% от дохода брутто. Для значительной части домохозяйств доходы от активов играли лишь второстепенную роль, принося в среднем 4% от общего дохода. Денежные переводы от других частных домохозяйств, например, алименты, в среднем составляли 1,5%. Однако, в каждом сороковом домохозяйстве на алименты приходится более четверти от всего дохода, в основном, речь идет о семьях с одним родителем.

Обязательные расходы в 2019 году превысили треть бюджета, составив 2 973 франка в месяц (31%). Причем значительная часть этой суммы ушла на уплату налогов – 1 180 франков в месяц (12,3%). Другие обязательные расходы включали взносы на социальное страхование (9,9%), например, в пенсионный фонд, и на обязательное медицинское страхование (7%), а также денежные переводы другим домохозяйствам (1,8%).

Заплатив по обязательным счетам, швейцарцы, как указано выше, имели еще более 6 600 франков. На что же они их тратили? Большая часть, 4985 франков, была потрачена на товары и услуги: в 2019 году на потребительские расходы приходилось 52% от дохода домохозяйств. На оплату жилья и энергии требовался 1 381 франк (14,4% от дохода брутто) в месяц. Другими важными статьями стали расходы на продукты питания и безалкогольные напитки (637 франков), транспорт (710 франков), питание в ресторанах и проживание в отелях (558 франков), а также досуг и культуру (510 франков).

В среднем у частных домохозяйств в 2019 году оставалось 1 232 франка в месяц для сбережений, что составляет 12,9% от дохода брутто. Домохозяйствам с самым низким уровнем дохода (менее 4 500 франков), как правило, нечего откладывать - они часто тратят больше денег, чем зарабатывают. Одной из причин является относительно высокая доля домохозяйств пенсионеров (55%) в этой категории: выйдя на заслуженный отдых, люди часто финансируют часть своих расходов за счет сделанных ранее накоплений.