Автор: Заррина Салимова, Берн, 26. 11. 2021.
По данным нового исследования федеральной службы статистики (OFS/BFS), в 2019 году средний располагаемый доход частных домохозяйств в Конфедерации составил 6609 франков в месяц. При этом треть бюджета (2973 франка) уходила на обязательные расходы, такие как налоги или оплата медстраховки.|
Selon la dernière enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS), le revenu moyen disponible des ménages privés en Suisse se montait à 6609 francs par mois en 2019. Les ménages dépensaient en moyenne 31% de leur budget pour les dépenses obligatoires telles que les impôts ou les primes d’assurance-maladie, soit 2973 francs.
Живут ли швейцарцы от зарплаты до зарплаты или могут позволить себе приобрести все, что захочется? Что удается откладывать среднестатистической семье? И какие статьи расходов оказываются самыми затратными? Ответы на эти вопросы содержатся в новом докладе федеральной службы статистики о доходах и расходах швейцарских домохозяйств (последние имеющиеся данные относятся к 2019 году).
Итак, в 2019 году среднестатистическое домохозяйство, состоящее из 2,11 человек, зарабатывало 9 582 франка в месяц. После вычета обязательных расходов у семьи оставался в среднем доход в размере 6 609 франков. Любопытно, что далеко не все располагали этой суммой: 60% домохозяйств имели доход ниже среднего по стране. При этом уровень дохода в домохозяйствах, состоящих из одного человека, часто ниже, чем в домохозяйствах из нескольких человек, поскольку в последнем случае многие члены семьи могут вносить свой вклад в формирование семейного бюджета.
Как же швейцарцы зарабатывают на жизнь? Больше всего средств приносит доход от оплачиваемой деятельности, то есть зарплата, которая составила 73,4% от ежемесячного бюджета. Вторым по величине источником дохода были пенсии и социальные выплаты, на которые приходилось в среднем 21% от дохода брутто. Для значительной части домохозяйств доходы от активов играли лишь второстепенную роль, принося в среднем 4% от общего дохода. Денежные переводы от других частных домохозяйств, например, алименты, в среднем составляли 1,5%. Однако, в каждом сороковом домохозяйстве на алименты приходится более четверти от всего дохода, в основном, речь идет о семьях с одним родителем.
Обязательные расходы в 2019 году превысили треть бюджета, составив 2 973 франка в месяц (31%). Причем значительная часть этой суммы ушла на уплату налогов – 1 180 франков в месяц (12,3%). Другие обязательные расходы включали взносы на социальное страхование (9,9%), например, в пенсионный фонд, и на обязательное медицинское страхование (7%), а также денежные переводы другим домохозяйствам (1,8%).
В среднем у частных домохозяйств в 2019 году оставалось 1 232 франка в месяц для сбережений, что составляет 12,9% от дохода брутто. Домохозяйствам с самым низким уровнем дохода (менее 4 500 франков), как правило, нечего откладывать - они часто тратят больше денег, чем зарабатывают. Одной из причин является относительно высокая доля домохозяйств пенсионеров (55%) в этой категории: выйдя на заслуженный отдых, люди часто финансируют часть своих расходов за счет сделанных ранее накоплений.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Covid-19: Швейцария отказывается от ужесточения мерФедеральный совет оценивает текущую санитарную ситуацию как критическую. Однако, поскольку заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом остается относительно низкой, а региональные различия значительны, правительство отдает предпочтение не единым национальным мерам, а кантональным решениям.
Цюрих объявляет войну сифилису и гонорееГород на Лиммате первым в Швейцарии сделает бесплатными тесты на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Пилотный проект, который будет запущен осенью 2022 года, ориентирован на молодое и сексуально активное население.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Добавить комментарий