Взаимопроникновение языков – явление не новое. «Великий и могучий», активно позаимствовав из французского, турецкого, немецкого, английского и многих других наречий, в свою очередь обогатил международный лексикон такими не нуждающимися в переводе вкраплениями, как «спутник», «калашников», «бабушка» (с ударением на втором слоге), «номенклатура», «интеллигенция», «борщ», «шапка» и т.д. В этот список можно добавить и слово «дача», по-французски «datchа». Согласно словарю Le Petit Robert, оно вошло во французский язык в 1843 году, а нашим современникам разъясняется, в частности, что «до распада СССР дача была островком частной собственности в коллективизированной экономике». Что, конечно, факт.



Происхождение дач в России описано достаточно точно. Считается, что первые дачи появились в России ещё в начале XVIII века, в эпоху Петра I. Изначально это были усадьбы под Петербургом, которые царь даровал (дарил – отсюда и этимология слова) своим приближённым за заслуги перед государством. Предполагают, что это делалось для того, чтобы чиновники всегда были «под рукой» и не проживали по своим поместьям, а также для того, чтобы обжить пригороды новой столицы. Дачи давались при условии благоустройства земельного участка, включающего строительство дома по образцовому проекту. Более 100 лет дачи-усадьбы оставались привилегией аристократии, и только ближе к концу XIX века дачу смогли себе позволить люди различного достатка.

Первый императорский указ, в котором употребляется слово «дача» в современном значении, был подписан Николаем I 29 ноября 1844 и назывался «О раздаче в г. Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов».



Как мы знаем, суть явления сохранилась и в советский период. А дача даче рознь, и если не все сравнятся с подаренной будущим императором Николаем I своей супруге Александре Фёдоровне в 1821 году в Петергофе «собственной ее Величества дачей Александрией» (особняк в три этажа с 27 комнатами), то многие загородные резиденции российских олигархов легко дадут ей фору!

Во французском языке слово «дача» не всегда используется по назначению: когда-то был в Женеве ресторан под таким названием, а сейчас еще существует La Datcha в Женевском университете – именно так почему-то называется зал для студенческих сборищ.

Конечно, многие швейцарцы тоже располагают вторым местом проживания – в отечественных горах или еще где-нибудь, от Прованса до Багамских островов, не подозревая, что владеют дачей. Но сейчас может оказаться так, что эти вторичные резиденции могут стать, так сказать, первичными, или основными.

Профессионалы швейцарского рынка недвижимости отмечают резкий рост интереса к шале и квартирам в местах, традиционно считавшихся туристическими и предназначенных исключительно для отдыха: за последние 12 месяцев цена на них выросла на 3,6%. Параллельно, начиная с этого лета, выросли цены на индивидуальные виллы: +14 % по Швейцарии в целом и до +25% в таких городах, как Фрибург, Невшатель и Сион. Очевидно, что сыграл свою роль санитарный кризис: наученные горьким для многих опытом самоизоляции, швейцарцы, опасающиеся второй волны пандемии, хотят встретить ее во всеоружии – если не с садом, то хотя бы с балконом с красивым видом!



«Имеющаяся статистика не удивительна в нынешнем контексте, - считает депутат от Социалистической партии кантона Во Пьер Дессемонте. – Два весенних месяца мы провели в полу-изоляции, а погода почти все это время стояла прекрасная. Понятно, что обстановка гораздо больше давила на тех, кто находился в небольших квартирах без балконов, чем на тех, кто мог пользоваться своей террасой или садом».



По мнению этого профессионального географа, коронавирус за два месяца привел к структурным изменениям в обществе, на которые в нормальное время ушло бы двадцать, а то и тридцать лет. Прежде всего, из-за перехода на удаленную работу, экономящую сотрудникам не только массу времени сотрудникам, то и расходы на бензин, электричество и т.д. Если эта тенденция сохранится и сотруднику нужно будет физически появляться на рабочем месте только один или два раза в неделю, то логично предположить, что он станет подыскивать себе жилье побольше – ведь если постоянно работать из дома, то придется оборудовать кабинет, - а значит, подальше от центра города, чтобы не слишком переплачивать.



Разумеется, убежденные городские жители таковыми и останутся и ни за какие коврижки и прочие красоты в деревню жить не переедут, однако феномен налицо. Не охватила ли еще охота к перемене мест наших читателей?