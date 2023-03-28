Прилагает ли Берн достаточно усилий для предотвращения обхода санкций и поиска активов находящихся в санкционных списках лиц? Этим вопросом задаются как швейцарские, так и зарубежные политики, пристально следящие за событиями в Швейцарии. Особое внимание международного сообщества к альпийской республике объясняется ее ключевой ролью в торговле сырьевыми товарами, а также тем, что многие состоятельные россияне ранее традиционно выбирали швейцарские банки для хранения своих средств.

Швейцарские власти неоднократно повторяли, что выполняют все санкции, и заверяли, что возможные нарушения будут наказаны. В частности, с начала марта 2022 года было начато 21 разбирательство по фактам несоблюдения санкционных положений. О чем же конкретно идет речь? Корреспондентам телеканала SRF удалось получить доступ к двум первым юридически обязательным уведомлениях о штрафах, наложенных Государственным секретариатом по вопросам экономики (SECO). Выяснилось, что в одном случае швейцарская компания хотела поставить 1 850 килограммов смазочных материалов в Россию, а в другом – насосы и запасные части в Беларусь. Обе фирмы не знали, что это запрещено, и за эту халатность получили штрафы в размере 4 500 и 2 000 франков соответственно.

Примечательно, что нарушения были выявлены фактически случайно: наткнувшись на смазочные материалы и насосы, таможня уведомила SECO. То же самое произошло еще в девяти случаях, когда таможенная служба остановила поставку деталей для часов, лабораторных инструментов, а также саксофона. По всем этим девяти делам разбирательства были прекращены, поскольку санкции не были обойдены.

Бросается в глаза то, что речь шла о мелких поставках товаров, при этом ни одно из дел не касалось «крупной рыбы» – замороженных средств или сырьевых сделок. Это вызывает вопросы как у журналистов, так и у парламентариев. «Здесь рассматриваются только случайно обнаруженные эпизоды в товарном секторе. О финансовом секторе мы не имеем ни малейшего представления», - отметил в комментарии SRF национальный советник от Социалистической партии Фабиан Молина. «Похоже, что SECO принимает меры на основании донесений таможни. Я не уверен, что власти Швейцарии действительно расследуют, чист ли швейцарский торговый и финансовый центр», - добавил председатель партии «Центр» Герхард Пфистер.

Контраст особенно усилился после того, как мировые СМИ сообщили, что Credit Suisse и UBS оказались в центре внимания американских следственных органов, которые намерены выяснить, помогали ли банкиры российским олигархам обходить санкции. Разбирательства начались еще до кризиса в Credit Suisse, который привел к его поглощению банком UBS.

Государственный секретариат по вопросам экономики с критикой депутатов не согласился, отвергнув обвинения в том, что он уделяет недостаточно внимания финансам и сырьевым сделкам, и подчеркнув, что в рамках действующего законодательства SECO последовательно отслеживает признаки возможных нарушений.

Товары проходят стандартную проверку на таможне, но кто контролирует финансовые операции и сырьевые сделки? «Мы должны полагаться на то, что компании, которые находятся в Швейцарии, соблюдают требования швейцарского законодательства. У нас нет детективов, у нас нет полиции. Я даже не обладаю достаточной компетенцией для этого», - пояснила в недавнем интервью SRF глава SECO Хелене Будлигер Артиеда, отвечая на вопрос о запрете на торговлю российским углем. Иными словами, соблюдать санкции должны сами банки и трейдеры.

Социалисты и «зеленые» уже давно призывают к активному контролю за финансовым и сырьевым секторами, но предложение комиссии по иностранным делам, которая хотела исключить возможность обхода санкций, введя запрет на «ring fencing», было отклонено Национальным советом в ходе недавно завершившейся парламентской сессии. Что же касается уже около года обсуждающегося вопроса о создании целевой группы для обеспечения соблюдения санкций, то, как ожидается, Совет кантонов должен принять решение в июне.